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Убийство по неосторожности

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2024
Шок. Земля рухнула. В Омской области мальчик умер на прогулке по берегу Иртыша
Ребенок гулял вместе со сверстником, который остался жив.
4 июля, 12:01
Появилось видео, как омичка выбросила новорожденную дочь в мусорку
1 февраля, 06:01
2023
Прокуратура проследит за расследованием убийства новорожденной девочки в Омске
Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.
20 декабря 2023, 14:03
Обрушение в омской высотке, гонконгский грипп и выгнанный на мороз ребенок
26 ноября 2023, 10:42
Последнее застолье. Омичка умерла на руках у врачей после вечера с супругом
Подозреваемого уже задержали и отправили под стражу.
24 ноября 2023, 08:40
Бил столом и пуфиком. В Омске вынесли приговор по делу о жестоком убийстве
Уголовным делом занимался Ленинский районный суд.
16 ноября 2023, 10:28
Умерла в больнице. В Омской области мужчина напился и до смерти забил пожилую мать
Задержанного заключили под стражу на два месяца.
27 сентября 2023, 07:56
2022
Не рассчитала силу. Омичка убила пьяную мать, выгоняя ее из комнаты
Омичка раскаялась в содеянном, но ей все равно грозит тюрьма.
2 августа 2022, 08:56
Поговорил «на кулаках». Несовершеннолетний омич лихо расправился с подругой матери
Он не хотел заканчивать банкет.
15 июня 2022, 09:20

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