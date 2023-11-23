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Выкинули на мороз. В Омской области подростка выгнали из маршрутки посреди трассы

23 ноября 2023, 05:59
Фото: 1MI
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Юного омича выгнали из автобуса посреди трассы за отказ уступить бабушке место

Молодой человек объяснил, что не может ехать стоя, так как плохо себя чувствует.

В Таврическом районе 16-летнего подростка выгнали из маршрутного такси посреди трассы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Инцидент произошел вчера, 22 ноября, около 20 часов.

Молодой человек ехал в маршрутном такси «Омск — Таврическое» и не уступил место пожилой женщине, которая вошла в салон на остановке рядом с деревней Новоселецк. Подростку сделали замечание по этому поводу, но он объяснил, что плохо себя чувствует, так как болит живот.

Один из пассажиров решил проучить ребенка. Мужчина дождался, когда автобус остановится, и вытолкнул подростка из салона, после чего маршрутка поехала дальше.

Подросток оказался в темное время суток один на трассе в 8 км от поселка Таврическое. Он позвонил матери, чтобы родственники приехали и забрали на машине.

Родители ребенка обратились в полицию, проводится проверка, ход которой прокуратура Таврического района Омской области взяла на контроль.

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