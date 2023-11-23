Выкинули на мороз. В Омской области подростка выгнали из маршрутки посреди трассы

Молодой человек ехал в маршрутном такси «Омск — Таврическое» и не уступил место пожилой женщине, которая вошла в салон на остановке рядом с деревней Новоселецк. Подростку сделали замечание по этому поводу, но он объяснил, что плохо себя чувствует, так как болит живот.