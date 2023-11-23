Выкинули на мороз. В Омской области подростка выгнали из маршрутки посреди трассы

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
В Таврическом районе 16-летнего подростка выгнали из маршрутного такси посреди трассы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Инцидент произошел вчера, 22 ноября, около 20 часов.
Молодой человек ехал в маршрутном такси «Омск — Таврическое» и не уступил место пожилой женщине, которая вошла в салон на остановке рядом с деревней Новоселецк. Подростку сделали замечание по этому поводу, но он объяснил, что плохо себя чувствует, так как болит живот.
Один из пассажиров решил проучить ребенка. Мужчина дождался, когда автобус остановится, и вытолкнул подростка из салона, после чего маршрутка поехала дальше.
Подросток оказался в темное время суток один на трассе в 8 км от поселка Таврическое. Он позвонил матери, чтобы родственники приехали и забрали на машине.
Родители ребенка обратились в полицию, проводится проверка, ход которой прокуратура Таврического района Омской области взяла на контроль.