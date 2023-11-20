Передавил шею. Пьяный омич случайно задушил во сне одномесячную дочку

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 08:52
В Омской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Как рассказали в региональном следкоме, был задушен младенец.
Инцидент произошел на минувших выходных в частном доме, расположенном на станции Стрела (Таврический район). В субботу, 18 ноября, 23-летняя девушка обнаружила, что ее дочка не дышит. Девочке был всего лишь месяц. Следствие считает, что смерть наступила от механической асфиксии.
Из допросов стало ясно, что мать переложила дочку из коляски в кровать, на которой спал 27-летний глава семейства. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Ночью мать увидела, что его рука оказалась на шее ребенка. Малышка была уже мертва.
Известно, что пара воспитывает еще двух детей — девочек трех и пяти лет. Расследование продолжается, эксперты оценят действия родителей.