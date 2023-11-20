Передавил шею. Пьяный омич случайно задушил во сне одномесячную дочку

Из допросов стало ясно, что мать переложила дочку из коляски в кровать, на которой спал 27-летний глава семейства. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Ночью мать увидела, что его рука оказалась на шее ребенка. Малышка была уже мертва.