Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Пьяный житель Омской области случайно задушил во сне одномесячную дочку

Передавил шею. Пьяный омич случайно задушил во сне одномесячную дочку

20 ноября 2023, 07:56
Фото: СУ СК РФ по Омской области

Пьяный житель Омской области случайно задушил во сне одномесячную дочку

По предварительной информации, мать вынула ребенка из коляски и переложила на кровать к отцу.

В Омской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Как рассказали в региональном следкоме, был задушен младенец.

Инцидент произошел на минувших выходных в частном доме, расположенном на станции Стрела (Таврический район). В субботу, 18 ноября, 23-летняя девушка обнаружила, что ее дочка не дышит. Девочке был всего лишь месяц. Следствие считает, что смерть наступила от механической асфиксии.

Фото: СУ СК РФ по Омской области

Из допросов стало ясно, что мать переложила дочку из коляски в кровать, на которой спал 27-летний глава семейства. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Ночью мать увидела, что его рука оказалась на шее ребенка. Малышка была уже мертва.

Известно, что пара воспитывает еще двух детей — девочек трех и пяти лет. Расследование продолжается, эксперты оценят действия родителей.

Скрывала беременность. Бросившей младенца в парке матери грозит до 20 лет тюрьмы
Узнать подробнее
#Происшествия#Омск#Омская область#Убийство#Дети#Уголовное дело#Смерть#Новости#Смерть ребенка#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская
Подпишитесь
Ты просто космос! Чем удивила Омская область гостей выставки в Москве
Сегодня, 06:56
На контроле. Омская прокуратура проследит за уборкой снега зимой
Сегодня, 09:47
«Ужасное состояние». Омское почтовое отделение не может дождаться ремонта десятки лет
Сегодня, 09:01
Вслед за Махиней. Чиновник из Омска Владимир Радул станет вице-мэром Томска
Сегодня, 09:26
Дом на Поворотной для омских дольщиков за 665 млн достроит скандальный «Арт Ремстрой»
Сегодня, 09:23
В Фонде стратегического развития Омской области появился, наконец, новый директор
Сегодня, 05:24