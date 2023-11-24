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В мэрии Омска рассказали о состоянии дома на Левобережье, где рухнуло перекрытие

Угрозы жизни нет. В Омске обследовали дом, в котором обрушилось перекрытие

24 ноября 2023, 06:58
Фото: Прокуратура Омской области

В мэрии Омска рассказали о состоянии дома на Левобережье, где рухнуло перекрытие

За состоянием здания следят в круглосуточном режиме. Введен режим ЧС локального характера.

В мэрии Омска рассказали о состоянии дома № 21/1 на улице Лукашевича, где 23 ноября обрушилось перекрытие на крыше. Движения плит не зафиксировано.

«За ситуацией организован круглосуточный контроль. На сегодняшний день угрозы жизни и здоровью нет. Кроме маяков сотрудниками управляющей компании установлены специальные подпорки плиты», — сообщили в администрации.

Территорию возле дома частично оградили сигнальной лентой.

Начальник омской Госжилинспекции Александр Киреев в своем телеграм-канале сообщил, что деятельность управляющей компании ООО «ЖКО Парковый» проверят надзорные органы.

ЧП произошло в 16-этажном доме в котором всего один подъезд. По информации спасателей, при обрушении никто не пострадал и не погиб. На объекте ввели режим ЧС локального характера.

В доме на Левобережье Омска рухнуло перекрытие
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#Происшествия#Здоровье#Безопасность#Жильцы#Управляющая компания#Омичи#Дом#Территория#Евгений Игишев#Контроль#Работы
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