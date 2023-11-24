Угрозы жизни нет. В Омске обследовали дом, в котором обрушилось перекрытие

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
В мэрии Омска рассказали о состоянии дома № 21/1 на улице Лукашевича, где 23 ноября обрушилось перекрытие на крыше. Движения плит не зафиксировано.
«За ситуацией организован круглосуточный контроль. На сегодняшний день угрозы жизни и здоровью нет. Кроме маяков сотрудниками управляющей компании установлены специальные подпорки плиты», — сообщили в администрации.
Территорию возле дома частично оградили сигнальной лентой.
Начальник омской Госжилинспекции Александр Киреев в своем телеграм-канале сообщил, что деятельность управляющей компании ООО «ЖКО Парковый» проверят надзорные органы.
ЧП произошло в 16-этажном доме в котором всего один подъезд. По информации спасателей, при обрушении никто не пострадал и не погиб. На объекте ввели режим ЧС локального характера.