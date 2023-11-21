Скачок заболеваемости. В Омской области обнаружили вирусы гонконгского гриппа

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют своевременно обращаться к врачу при недомогании и не переносить болезнь «на ногах». От гонконгского гриппа также можно защититься с помощью вакцинации, уточнили в пресс-центре ведомства. По данным на 20 ноября, в регионе привились уже 847 тыс человек (46,5% от общего количества проживающих).