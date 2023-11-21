Скачок заболеваемости. В Омской области обнаружили вирусы гонконгского гриппа

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В региональном Роспотребнадзоре представили данные о заболеваемости на территории Омской области. По данным ведомства с 13 по 19 ноября, чисто пациентов с ОРВИ увеличилось в сравнении с позарошлой неделей на 3,6%.
В целом эпидситуация не хуже, чем в ноябре 2022 года. На данный момент в регионе циркулируют аденовирусы, бокавирусы (по 14,6% соответственно), риновирусы (12,2%), вирусы парагриппа (7,3%), сезонные коронавирусы (4,9%) и респираторно-синцитиальные вирусы (2,4%).
При этом достаточно часто у жителей Омской области диагностируют новую коронавирусную инфекцию (41,5%). Кроме того, на территории региона распространяется гонконгский грипп (А/H3N2). Доля находок составила 2,4%. Особенных признаков заболевания этим видом гриппа нет.
Часто у пациентов появляется ломота в теле, слабость, головные боли, высокая температура, боли в мышцах. Также может возникать першение в горле и сухой кашель. Средняя продолжительность этих симптомов составляет до четырех дней. После этого состояние постепенно приходит в норму.
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют своевременно обращаться к врачу при недомогании и не переносить болезнь «на ногах». От гонконгского гриппа также можно защититься с помощью вакцинации, уточнили в пресс-центре ведомства. По данным на 20 ноября, в регионе привились уже 847 тыс человек (46,5% от общего количества проживающих).