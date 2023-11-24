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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Омский «Авангард» обменял защитника Либора Шулака на денежную компенсацию

«Непростое решение». Омский «Авангард» попрощался с защитником Либором Шулаком

24 ноября 2023, 09:04
Фото: ХК "Аванград"

Омский «Авангард» обменял защитника Либора Шулака на денежную компенсацию

Чешский хоккеист отправится в «Адмирал» из Владивостока.

Омский клуб обменял защитника на денежную компенсацию. По словам генерального менеджера «Авангарда» Антона Курьянова, такое решение делось очень непросто и стало скорее вынужденным. Причиной стал лимит на количество легионеров в команде. Теперь защитник вернется в клуб, в котором выступал предыдущие три сезона.

«Благодарим Либора за честную работу, профессионализм и прекрасные человеческие качества. По самоотдаче к нему никаких претензий, выходя на лед, он в каждом матче горел желанием победить. Нам было крайне важно в результате обмена сохранить для Шулака контрактные условия и обеспечить ему максимально комфортный переход. Либор сможет там много играть и радовать болельщиков. Желаем ему удачи и не прощаемся — говорим „до свидания“!» — сказал Антон Курьянов.

В текущем сезоне чемпионата КХЛ Шулак провел 31 матч, забросил 4 шайбы и совершил 8 результативных передач, набрав в сумме 12 очков. Коэффициент полезности игрока составил -4.

Напомним, что недавно стало известно об обмене вратаря Василия Демченко на Василия Хомченко из владивостоксого «Адмирала». Контракт с ним подписан на 2 года. 29-летний вратарь провел в КХЛ 42 матча и имеет 91,3% отраженных бросков при коэффициенте надежности в 2.72.

Омский «Авангард» обменял вратаря Василия Демченко в «Адмирал» на Павла Хомченко
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