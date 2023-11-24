«Непростое решение». Омский «Авангард» попрощался с защитником Либором Шулаком

Омский клуб обменял защитника на денежную компенсацию. По словам генерального менеджера «Авангарда» Антона Курьянова, такое решение делось очень непросто и стало скорее вынужденным. Причиной стал лимит на количество легионеров в команде. Теперь защитник вернется в клуб, в котором выступал предыдущие три сезона.