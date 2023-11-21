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Контракт с Хомченко заключен на 2 года

Омский «Авангард» обменял вратаря Василия Демченко в «Адмирал» на Павла Хомченко

21 ноября 2023, 14:47
Фото: Коллаж ХК Авангард
Контракт с Хомченко заключен на 2 года

Омский «Авангард» отправил вратаря Василия Демченко в «Адмирал»

Взамен из дальневосточного клуба в стан «ястребов» переезжает голкипер Павел Хомченко.

Омский «Авангард» сообщил об обмене вратаря Василия Демченко на голкипера из владивостогского «Адмирала» Павла Хомченко.

«Василий Демченко в этом сезоне немного потерял свою игру. В такой ситуации часто помогает смена обстановки, глоток свежего воздуха. Мы, безусловно, помним и ценим ту помощь, которую Василий оказал „Авангарду“ в прошлом сезоне, и желаем ему успешного продолжения карьеры. В лице Хомченко наш клуб получает опытного голкипера, готового в любой момент прийти команде на выручку, а также усилить конкуренцию во вратарской бригаде», — сообщил генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

Контракт с Хомченко подписан на 2 года. Добавим, что 29-летний вратарь провел в КХЛ 42 матча и имеет 91,3% отраженных бросков при коэффициенте надежности в 2.72. В сезоне 2021/22 годов хоккеист, выступая за шведский AIK, был признан голкипером года в HockeyAllsvenskan. В «Авангарде» Павел будет играть под номером 30.

Напомним, как ранее сообщал Город55, главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец на одной из послематчевых конференций заявил, что тренерский штаб продолжал доверять Демченко, но, видимо, запас доверия иссяк.

Главный тренер омского «Авангарда» рассказал о перспективах вратаря Василия Демченко
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