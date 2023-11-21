Омский «Авангард» обменял вратаря Василия Демченко в «Адмирал» на Павла Хомченко

Контракт с Хомченко подписан на 2 года. Добавим, что 29-летний вратарь провел в КХЛ 42 матча и имеет 91,3% отраженных бросков при коэффициенте надежности в 2.72. В сезоне 2021/22 годов хоккеист, выступая за шведский AIK, был признан голкипером года в HockeyAllsvenskan. В «Авангарде» Павел будет играть под номером 30.