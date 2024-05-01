Вышла из больницы и пропала. В Омске волонтеры разыскивают 48-летнюю женщину

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» ищут 48-летнюю женщину, которая пропала больше недели назад. Известно, что жительница села Красноярка Омского района 23 апреля вышла из БУЗОО «БСМП №1», с тех пор данных о ее местонахождении нет.
К публикации в группе отряда была прикреплена фотография пропавшей и отмечены приметы, по которым можно ее узнать. Так, женщина имела худощавое телосложение, рост 164 см, русые волосы и карие глаза.
Жителей региона, которые знают, где находится омичка, просят обращаться по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или звонить в полицию — 02 (102).