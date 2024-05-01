Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:21

Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

Иллюстрация

Вышла из больницы и пропала. В Омске волонтеры разыскивают 48-летнюю женщину

1 мая 2024, 04:21
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске разыскивают 48-летнюю женщину, пропавшую после выхода из больницы

Жительница села Красноярка Омского района вышла из БУЗОО «БСМП №1» 23 апреля, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» ищут 48-летнюю женщину, которая пропала больше недели назад. Известно, что жительница села Красноярка Омского района 23 апреля вышла из БУЗОО «БСМП №1», с тех пор данных о ее местонахождении нет.

К публикации в группе отряда была прикреплена фотография пропавшей и отмечены приметы, по которым можно ее узнать. Так, женщина имела худощавое телосложение, рост 164 см, русые волосы и карие глаза.

Жителей региона, которые знают, где находится омичка, просят обращаться по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или звонить в полицию — 02 (102).

Нашли в 10 км от лагеря. В Омске спасли 79-летнего рыбака на озере Салтаим
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Пропавший#Поиски#Новости#Пропал человек#Поиск пропавших#Поиски людей#Поиск#Пропал#Пропала женщина#Поиски человека#Пропажа#Пропавшая
Подпишитесь
Движение опасно. На трассе Тюмень-Омск снова ограничили проезд большегрузов
Сегодня, 03:31
Красавица омского «Авангарда» Юлия Оверчук покинула хоккейный клуб
30 апреля, 09:29
В прокуратуре рассказали о промежуточных итогах проверки стройки на Пригородной
Сегодня, 04:59
Похолодание и ветер. В начале мая омичей ждет ощутимое изменение погоды
Сегодня, 06:09
Стало известно состояние омички, которую придавило торговой палаткой
30 апреля, 06:49
"