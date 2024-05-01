Вышла из больницы и пропала. В Омске волонтеры разыскивают 48-летнюю женщину

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» ищут 48-летнюю женщину, которая пропала больше недели назад. Известно, что жительница села Красноярка Омского района 23 апреля вышла из БУЗОО «БСМП №1», с тех пор данных о ее местонахождении нет.