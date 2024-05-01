Похолодание и ветер. В начале мая омичей ждет ощутимое изменение погоды

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Согласно данным синоптиков, жителям региона стоит ждать понижения температуры, осадков и сильного ветра.
Так, завтра, 2 мая, температура воздуха ночью опустится до +2…-3 градусов, в некоторых районах области возможно похолодание до -8. Днем столбик термометра покажет +7…+12 градусов. В течение суток ожидается небольшой дождь, облачность и порывы ветра до 13 м/с.
На следующий день, 3 мая, станет прохладнее. В темное время суток воздух прогреется до 0…+5 градусов, а днем — до +6…+11. Синоптики обещают облачность, выпадение осадков в виде дождя, а также усиление порывов ветра до 18 м/с.
В пятницу, 4 мая, температура воздуха ночью составит 0…-5 градусов. Днем прогнозируется повышение до +7…+12, осадков на протяжении суток ждать не стоит.