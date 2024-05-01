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Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

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Похолодание и ветер. В начале мая омичей ждет ощутимое изменение погоды

1 мая 2024, 06:09
Фото: Изображение Midjourney
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Стало известно, какая погода ждет омичей в начале мая

Синоптики Обь-Иртышского УГМС поделились прогнозом погоды в Омской области, согласно ему, в ближайшие дни в регион придет похолодание и сильны ветер.

В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Согласно данным синоптиков, жителям региона стоит ждать понижения температуры, осадков и сильного ветра.

Так, завтра, 2 мая, температура воздуха ночью опустится до +2…-3 градусов, в некоторых районах области возможно похолодание до -8. Днем столбик термометра покажет +7…+12 градусов. В течение суток ожидается небольшой дождь, облачность и порывы ветра до 13 м/с.

На следующий день, 3 мая, станет прохладнее. В темное время суток воздух прогреется до 0…+5 градусов, а днем — до +6…+11. Синоптики обещают облачность, выпадение осадков в виде дождя, а также усиление порывов ветра до 18 м/с.

В пятницу, 4 мая, температура воздуха ночью составит 0…-5 градусов. Днем прогнозируется повышение до +7…+12, осадков на протяжении суток ждать не стоит.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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