Похолодание и ветер. В начале мая омичей ждет ощутимое изменение погоды

На следующий день, 3 мая, станет прохладнее. В темное время суток воздух прогреется до 0…+5 градусов, а днем — до +6…+11. Синоптики обещают облачность, выпадение осадков в виде дождя, а также усиление порывов ветра до 18 м/с.