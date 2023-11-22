Ликвидировали больше тысячи ДТП. В Госавтоинспекции омичам напомнили о важности ПДД

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
Всего с начала года спасатели управления приняли участие в ликвидации 1272 ДТП. Во многих из них сотрудникам приходилось вскрывать транспортные средства с помощью специального оборудования и доставать пострадавших, а после передавать медикам.
За 11 месяцев 2023 года было спасено 46 человек, сообщили в пресс-службе омского МЧС.
Напомним, что жуткое ДТП произошло вчера на автодороге Омск-Тара в Саргатском районе. По предварительным данным, 39-летняя женщина за рулем автомобиля Mazda выехала на встречную полосу и столкнулась с Toyota. От удара Mazda улетела в кювет и перевернулась. В аварии пострадали 5 человек, в том числе ребенок.