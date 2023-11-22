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Омичам напомнили о важности ПДД в межсезонье

Ликвидировали больше тысячи ДТП. В Госавтоинспекции омичам напомнили о важности ПДД

22 ноября 2023, 02:25
Фото: МЧС Омск

Омичам напомнили о важности ПДД в межсезонье

За 2023 год сотрудники ГУ МЧС спасли 46 жителей региона, попавших в дорожно-транспортные происшествия.

Всего с начала года спасатели управления приняли участие в ликвидации 1272 ДТП. Во многих из них сотрудникам приходилось вскрывать транспортные средства с помощью специального оборудования и доставать пострадавших, а после передавать медикам.

За 11 месяцев 2023 года было спасено 46 человек, сообщили в пресс-службе омского МЧС.

Напомним, что жуткое ДТП произошло вчера на автодороге Омск-Тара в Саргатском районе. По предварительным данным, 39-летняя женщина за рулем автомобиля Mazda выехала на встречную полосу и столкнулась с Toyota. От удара Mazda улетела в кювет и перевернулась. В аварии пострадали 5 человек, в том числе ребенок.

Пострадали 5 человек. В Омской области столкнулись две иномарки, одна улетела в кювет
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