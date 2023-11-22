Ликвидировали больше тысячи ДТП. В Госавтоинспекции омичам напомнили о важности ПДД

Напомним, что жуткое ДТП произошло вчера на автодороге Омск-Тара в Саргатском районе. По предварительным данным, 39-летняя женщина за рулем автомобиля Mazda выехала на встречную полосу и столкнулась с Toyota. От удара Mazda улетела в кювет и перевернулась. В аварии пострадали 5 человек, в том числе ребенок.