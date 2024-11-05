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Госавтоинспекция

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Ноябрь
Переходила дорогу в неположенном месте. Омичка погибла под колесами авто
5 ноября, 04:11
В Омской области водитель «семерки» насмерть сбил мужчину
2 ноября, 04:40
Погодные условия изменились. Омских водителей предупредили о проблемах из-за тумана
1 ноября, 07:27
Октябрь
Смерть на асфальте. В Омске велосипедист погиб в ДТП с КАМАЗом
Вблизи поселка Большие Поля произошла авария: водитель грузовика сбил велосипедиста, который внезапно выехал на дорогу.
23 октября, 08:25
Омские камеры начали фиксировать водителей, которые пользуются телефонами за рулем
23 октября, 08:09
Алкоголь за рулем: в Омской области пьяный водитель мопеда устроил смертельное ДТП
В деревне Николаевка произошла трагедия: водитель мопеда, находясь под воздействием алкоголя, не справился с управлением, что привело к гибели пассажира.
15 октября, 11:52
«Лоб в лоб»: в Азовском районе Омской области произошло жесткое ДТП с пострадавшими
14 октября, 05:46
Гололед отступает? На трассе из Омска в Новосибирск убрали ограничения
12 октября, 13:05
В Омске неблагоприятные погодные условия привели к резкому росту числа ДТП
11 октября, 11:48
Из-за лося, вышедшего на трассу Омск-Муромцево, в ДТП погибли 4 человека
6 октября, 03:21
Сентябрь
В омском ДТП с маршруткой увеличилось число пострадавших
Пятеро из них находятся в больнице с тяжелыми травмами. Пока что в отношении женщины, по чьей вине, предположительно, произошел инцидент, вынесли только постановления.
16 сентября, 02:43
Спорт победил. Мэрия не одобрила смену назначения земли в омском парке 30-летия ВЛКСМ
8 сентября, 12:35
Поездки за город опасны. Омские дороги окутал сильный туман
В Госавтоинспекции рассказали, что следом за осенью в наш регион пришли перепады температур и туман на загородних дорогах.
2 сентября, 05:48
Август
Семь человек в больнице. В утреннем тумане на омской трассе столкнулись две иномарки
ДТП произошло в Любинском районе.
24 августа, 10:03
В ДТП с участием двух большегрузов в Омском районе пострадал 15-летний подросток
21 августа, 13:06
В самом низу списка. Омская область оказалась в антилидерах по количеству ДТП
В рейтинге самых безопасных для вождения регионов Омская область заняла 83-е место. На втором месте с конца расположилась республика Калмыкия, а на первом — Тыва.
19 августа, 08:34
Пьяным за рулем не место. В Омске задержали 15 нетрезвых водителей
Всем им выписали штрафы, теперь автолюбителям придется передвигаться пешком. Кроме того, произошло несколько ДТП.
17 августа, 12:27
Сгорела машина. В жуткой аварии в Омской области погибли трое
15 августа, 09:15
Всех доставили в больницу. В Омской области за день в ДТП пострадали три ребенка
Выяснением обстоятельств и причин происшествий занимаются сотрудники Госавтоинспекции.
15 августа, 06:22
На одной улице. В Омской области в ДТП за вечер пострадали сразу два ребенка
Оба инцидента произошли в понедельник на одной и той же улице. Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
13 августа, 04:14

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