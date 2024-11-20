gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

ДТП с такси

Выбрать дату
2024
В Омске пьяный водитель машины такси сбил дорожные знаки и врезался в КамАЗ
20 ноября, 13:08
Опасная вода, кража на миллион и смертельные дороги. Омск сегодня
9 апреля, 14:34
2023
Пропавшее отопление, проверка на безопасность и ДТП из-за ковида. Омск сегодня
7 декабря 2023, 15:49
Ликвидировали больше тысячи ДТП. В Госавтоинспекции омичам напомнили о важности ПДД
За 2023 год сотрудники ГУ МЧС спасли 46 жителей региона, попавших в дорожно-транспортные происшествия.
22 ноября 2023, 02:25
В Омске таксист сбил мать с коляской на пешеходном переходе
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 11 октября, около 11:20 в Советском округе.
11 октября 2023, 11:00
Предстоит проверка. В Омске водитель сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии послужило в Госавтоинспекцию сегодня, 9 октября, около 10 часов утра.
9 октября 2023, 10:35
Трое пострадавших. В центре Омска произошла авария с такси
О происшествии сообщили очевидцы. На месте — спасатели и медики.
13 августа 2023, 05:03

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика