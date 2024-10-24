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ДТП с грузовиком

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2024
Затопленный отходами подвал, массовое ДТП с фурами и смерть на свадьбе. Омск сегодня
24 октября, 14:51
Не справился с управлением. В омских Нефтяниках перевернулся грузовик с щебенкой
8 июля, 12:03
Водитель погиб, машина всмятку. Грузовик разнес легковушку на трассе в Омской области
28 мая, 08:34
«Не чувствовал боли». Выживший в жутком ДТП на трассе рассказал подробности спасения
30-летний Иван Саньков, единственный выживший в ДТП на трассе Тюмень-Омск, рассказал, как спасал людей из пламени.
12 апреля, 14:01
Смяло в груду металла. В жуткой аварии на омской трассе погибли два водителя фур
Сообщение о дорожном происшествии поступило сегодня утром, в 10:15.
8 февраля, 12:53
Ехали в гости к сыну. Известны подробности жуткой аварии, в которой погибла омичка
5 февраля, 08:09
Не дождался скорой. В жутком ДТП на омской трассе погиб 73-летний водитель
Авария с участием легковушки и большегруза произошла в Москаленском районе сегодня утром.
2 февраля, 10:17
Есть уголовное дело. В Омской области увеличилось число пострадавших в ДТП вахтовиков
Следователи уже возбудили по факту случившегося уголовное дело.
11 января, 07:50
2023
Ликвидировали больше тысячи ДТП. В Госавтоинспекции омичам напомнили о важности ПДД
За 2023 год сотрудники ГУ МЧС спасли 46 жителей региона, попавших в дорожно-транспортные происшествия.
22 ноября 2023, 02:25
Столкнулись и загорелись. В Омске грузовик и легковушка не поделили дорогу
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 7 октября, около 8 часов утра.
7 октября 2023, 08:22

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