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ДТП с Камазом

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2024
Машина всмятку. На омской трассе произошло жуткое ДТП с погибшим
23 сентября, 12:40
Не справился с управлением. В омских Нефтяниках перевернулся грузовик с щебенкой
8 июля, 12:03
Не успел затормозить. В Советском округе Омска перевернулся КамАЗ с песком
5 июля, 06:35
Летели навстречу. На «трассе смерти» погиб мужчина при столкновении грузовика и фуры
Один из водителей выжил, но получил травмы, поэтому его сразу же госпитализировали.
16 января, 08:26
2023
Ликвидировали больше тысячи ДТП. В Госавтоинспекции омичам напомнили о важности ПДД
За 2023 год сотрудники ГУ МЧС спасли 46 жителей региона, попавших в дорожно-транспортные происшествия.
22 ноября 2023, 02:25
Не уступил дорогу. Молодой мотоциклист погиб под колесами фуры на Мира в Омске
По факту ДТП полицейские организовали проверку.
14 июня 2023, 04:44

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