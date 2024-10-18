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ДТП с автобусом

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2024
В Омске автобус сбил пенсионерку и ребенка на пешеходном переходе
68-летняя женщина 9-летняя девочка переходили дорогу на «зеленый» свет.
18 октября, 13:40
ДТП с пассажирским автобусом в Омске заинтересовалась прокуратора
В аварии на улице Багратиона пострадала пожилая омичка.
7 октября, 12:37
Пострадали дети. В Омске легковушка врезалась в пассажирский автобус
В Омске водитель легковушки нарушила ПДД и врезалась в пассажирский автобус, в результате аварии медицинская помощь понадобилась девочкам 4 и 8 лет.
23 июля, 12:22
Опасная вода, кража на миллион и смертельные дороги. Омск сегодня
9 апреля, 14:34
Пострадавшая в больнице. В Омске водитель автобуса сбил пожилую женщину
В момент происшествия в общественном транспорте находилось 30 пассажиров.
3 апреля, 02:18
Про ремонт. Минтранс отреагировал на жуткую аварию с погибшими на трассе Тюмень-Омск
Чиновники отчитались по поводу ремонтных работ, проведенных на той самой дороге.
19 марта, 10:17
В Омске автобус сбил 16-летнюю девочку на пешеходном переходе
ДТП случилось в Октябрьском округе, омичке понадобилась медицинская помощь.
16 февраля, 12:32
Привело к огромной пробке. В Омске на Красном пути машины столкнулись с автобусом
19 января, 04:59
По цепочке. В Октябрьском округе Омска произошло массовое ДТП с участием автобуса
Авария произошла из-за того, что водитель пассажирского транспорта не выдержал безопасную дистанцию.
17 января, 11:12
В Омске водитель не справился с управлением и врезался в пассажирский автобус
Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, около 18:11, на проспекте Королева.
2 января, 05:22
2023
Ехали в зоопарк. В Омске автобус с детьми насмерть сбил косулю
Животное внезапно выбежало на дорогу под колеса транспорта.
18 декабря 2023, 09:49
Пропавшее отопление, проверка на безопасность и ДТП из-за ковида. Омск сегодня
7 декабря 2023, 15:49
Поехал на желтый. В центре Омска женщина попала под колеса переполненного автобуса
5 декабря 2023, 08:28
В салоне было 12 человек. Омский пассажирский автобус въехал в трактор
В результате ДТП нескольким пассажирам понадобилась медицинская помощь.
24 ноября 2023, 07:31
Ликвидировали больше тысячи ДТП. В Госавтоинспекции омичам напомнили о важности ПДД
За 2023 год сотрудники ГУ МЧС спасли 46 жителей региона, попавших в дорожно-транспортные происшествия.
22 ноября 2023, 02:25
Пострадали семеро. В центре Омска столкнулись два автобуса с пассажирами
Правоохранители и прокуратура занимаются выяснением обстоятельств случившегося.
31 октября 2023, 08:09
В Омске из-за резкого торможения микроавтобуса пострадали ребенок и пенсионер
Мальчика и мужчину госпитализировали.
12 октября 2023, 10:21
С кровью на лице. В Омске у «Голубого огонька» столкнулись автобус и троллейбус
В момент аварии в транспорте ехали 90 человек.
14 сентября 2023, 05:51
Пострадали женщины и ребенок. В час пик иномарка врезалась в автобус на Красном Пути
В момент столкновения в салоне пассажирского транспорта находились 30 человек.
26 августа 2023, 04:08
На автодороге Омск-Нижняя Омка пассажирский автобус врезался в легковушку
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОМВД по Омскому району сегодня, 24 августа, в 13:15.
24 августа 2023, 12:45

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