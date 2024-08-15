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Количество ДТП

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Август
За сутки на дорогах Омской области в ДТП пострадали более десяти человек
В региональном Минздраве рассказали о статистике ДТП в Омской области, за сутки в БСМП №1 доставили более десятка пострадавших.
15 августа, 13:29
312 пострадавших и 17 погибших. За июль в Омской области произошло более двухсот ДТП
В МВД России сообщили, что в июле на дорогах Омской области произошло 241 ДТП, в авариях погибли 17 человек, еще 312 пострадали.
6 августа, 13:29
Апрель
Опасная вода, кража на миллион и смертельные дороги. Омск сегодня
9 апреля, 14:34
Преступный город, череда ДТП и пополнение в семье лемуров. Омск сегодня
5 апреля, 14:29
Декабрь 2023
Пропавшее отопление, проверка на безопасность и ДТП из-за ковида. Омск сегодня
7 декабря 2023, 15:49
Ноябрь 2023
Ликвидировали больше тысячи ДТП. В Госавтоинспекции омичам напомнили о важности ПДД
За 2023 год сотрудники ГУ МЧС спасли 46 жителей региона, попавших в дорожно-транспортные происшествия.
22 ноября 2023, 02:25

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