Правила дорожного движения

Ремни безопасности и алкоголь за рулем: как изменятся штрафы для омичей в новом году

С 2025 года в России изменится Кодекс об административных правонарушениях. Это приведет к значительному увеличению штрафов за нарушения ПДД, такие как неиспользование ремней безопасности, управление в состоянии алкогольного опьянения и превышение скорости.