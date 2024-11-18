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Правила дорожного движения

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2024
Ремни безопасности и алкоголь за рулем: как изменятся штрафы для омичей в новом году
С 2025 года в России изменится Кодекс об административных правонарушениях. Это приведет к значительному увеличению штрафов за нарушения ПДД, такие как неиспользование ремней безопасности, управление в состоянии алкогольного опьянения и превышение скорости.
18 ноября, 08:53
ДТП с участием грузовика стало причиной гибели двух жителей Омской области
15 сентября, 06:13
Пристегните ремни. Число аварий на дорогах в Омской области снизилось всего на 5,5%
12 июля, 06:16
Правила работают. С начала сезона в Омске произошло всего два ДТП с электросамокатами
25 июня, 05:48
Водитель фуры, снесшей легковушку на омской «трассе смерти», стал фигурантом дела
В отношении водителя большегруза, допустившего серьезную аварию, унесшую жизни сразу трех человек, возбудили уголовное дело.
16 июня, 05:27
В Омске водитель автобуса пойдет под суд за наезд на пожилую пассажирку
Пенсионерка получила серьезные травмы. Водителю теперь грозит до 2 лет колонии.
25 апреля, 03:53
Преступный город, череда ДТП и пополнение в семье лемуров. Омск сегодня
5 апреля, 14:29
Из-за перекрытия бульвара Архитекторов на улицах Левобережья изменится движение машин
Омские водители снова смогут поворачивать налево с улицы Конева на 70 лет Октября, об отмене запрета рассказали в дептрансе.
2 апреля, 11:50
Не заметил из-за темной одежды. Омич сядет на 5 лет за смертельное ДТП с пешеходом
Пожилой пешеход скончался в больнице. Теперь водителю грозит до 5 лет тюрьмы.
18 марта, 06:12
Будьте внимательны. У двух светофоров левобережья изменился режим работы
28 февраля, 09:10
В Омске на нескольких светофорах увеличили время для проезда автомобилей
В городской администрации уверены, что такие изменения позволят избежать заторов на этом участке.
9 февраля, 10:44
Остановка запрещена. В центре Омска введут запреты на парковку для машин
В департаменте транспорта Омска сообщили, что в ближайшее время на нескольких участках дороги установят запрещающие знаки.
25 января, 03:30
Будет проверка. В Омской области из-за невнимательности водителя пострадали люди
Авария произошла на седьмом километре автодороги «Тара — Усть-Ишим».
23 января, 14:26
Снежные заносы и гололед. Омских водителей предупредили о непогоде
Сегодня, 8 января, в регионе местами идет сильный снег, метель, ветер до 17-22 метров в секунду.
8 января, 06:09
2023
Сбил на переходе. В Омске водителя маршрутки будут судить за ДТП с пешеходом
ДТП произошло в июле на улице Бархатовой. Пострадавшая требует 1 млн рублей компенсации.
14 декабря 2023, 04:24
Сбежал с места аварии. В центе Омска водитель устроил тройное ДТП и скрылся
Сообщение дорожно-транспортном происшествии поступило в Госавтоинспекцию вчера, в 21:15.
1 декабря 2023, 09:40
Ответит за нарушение. На омича-виновника жуткого ДТП завели уголовное дело
30 ноября 2023, 11:12
Гололед и мокрый снег. Утром в Омске на скользкой дороге произошли 8 ДТП
В Госавтоинспекции напомнили жителям региона о мерах безопасности на проезжей части.
23 ноября 2023, 04:36
Ликвидировали больше тысячи ДТП. В Госавтоинспекции омичам напомнили о важности ПДД
За 2023 год сотрудники ГУ МЧС спасли 46 жителей региона, попавших в дорожно-транспортные происшествия.
22 ноября 2023, 02:25
Доставлен в больницу. Омский водитель сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в Госавтоинспекцию сегодня, в 11:50.
3 ноября 2023, 10:04

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