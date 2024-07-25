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Правила безопасности

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В РЖД назвали количество и причины травм на перегонах Омской области
В Западно-Сибирском филиале РЖД рассказали, из-за чего омичи чаще всего получают травмы на путях и как организация стремится сократить их число.
25 июля, 07:53
Не дождался скорой. Омич на гидроцикле вылетел на берег и разбился о дерево
15 июля, 06:37
Семь человек погибли во время пожаров в Омской области за одну неделю
Следователи проводят доследственные проверки по факту гибели людей во время пожаров, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СК.
22 января, 04:14
2023
Ликвидировали больше тысячи ДТП. В Госавтоинспекции омичам напомнили о важности ПДД
За 2023 год сотрудники ГУ МЧС спасли 46 жителей региона, попавших в дорожно-транспортные происшествия.
22 ноября 2023, 02:25
Правительство Омской области направит средства на обеспечение безопасности школьников
Такое решение было принято на заседании регионального кабинета министров.
6 октября 2023, 12:56
Авария в час-пик. Омский водитель не уступил дорогу и устроил ДТП на перекрестке
Как сообщили Городу55, ДТП произошло на пересечении улиц 21-я Северная и 2-я Совхозная.
26 сентября 2023, 14:12
Без права на нижнюю полку. Какие нововведения ждут пассажиров РЖД в следующем месяце
30 августа 2023, 14:20
Пожар беспощадный. В Омской области неисправная электропроводка убила пенсионера
В связи с произошедшим следователи напоминают об обязательном соблюдении правил пожарной безопасности.
14 августа 2023, 12:20
У семьи в Омской области сгорело все нажитое имущество из-за электроприбора
Правила безопасности написаны кровью. И трудовым потом тех, кто потерял все. В Черлакском районе нарушение правил использования электроприборов привело к пожару.
18 января 2023, 08:08

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