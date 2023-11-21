Пострадали 5 человек. В Омской области столкнулись две иномарки, одна улетела в кювет

В аварии пострадали 5 человек. Помощь медиков понадобилась водителю Mazda и трем ее пассажирам, женщинам 39 лет и 71 года и 10-летнему мальчику. К врачам обратились также водитель Toyota и 38-летняя женщина, ехавшая на пассажирском сиденье.