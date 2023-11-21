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На омской трассе две иномарки столкнулись лоб в лоб, пострадали 5 человек

Пострадали 5 человек. В Омской области столкнулись две иномарки, одна улетела в кювет

21 ноября 2023, 02:23
Фото: Госавтоинспекция Омской области

На омской трассе две иномарки столкнулись лоб в лоб, пострадали 5 человек

Авария произошла на автодороге Омск-Тара.

Вчера, 20 ноября, в Саргатском районе произошло ДТП, в котором пострадали 5 человек, в том числе ребенок. Сообщение об аварии поступило в полицию в 16:20.

По предварительным данным, 39-летняя женщина за рулем автомобиля Mazda на трассе Омск-Тара выехала на встречку и столкнулась с Toyota, которой управлял 39-летний мужчина. От удара Mazda улетела в кювет и перевернулась.

В аварии пострадали 5 человек. Помощь медиков понадобилась водителю Mazda и трем ее пассажирам, женщинам 39 лет и 71 года и 10-летнему мальчику. К врачам обратились также водитель Toyota и 38-летняя женщина, ехавшая на пассажирском сиденье.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
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#Происшествия#ДТП#Пострадавшие#Авария#Тойота#Евгений Игишев
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