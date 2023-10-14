Поджог и убийство, раритетное авто, новостройка на 329 квартир. Омск сегодня

Неделю назад во дворе дома на 2-й Нагорной, где проживает 69-летний омич, полностью сгорел автомобиль. Родные пенсионера уверены, что случившиеся было поджогом, который устроил бывший сожитель его дочери — 54-летний мужчина. Спустя два дня в этом же доме произошло убийство. Пьяный экс-сожитель дочери заявился к пенсионеру, разбил окно и начал избивать хозяина жилья. Пытаясь защититься, пенсионер схватил топор и ударил дебошира, от чего тот скончался.