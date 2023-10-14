Поджог и убийство, раритетное авто, новостройка на 329 квартир. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Новость № 1. В доме на окраине города за двое суток произошло убийство и поджог автомобиля
Неделю назад во дворе дома на 2-й Нагорной, где проживает 69-летний омич, полностью сгорел автомобиль. Родные пенсионера уверены, что случившиеся было поджогом, который устроил бывший сожитель его дочери — 54-летний мужчина. Спустя два дня в этом же доме произошло убийство. Пьяный экс-сожитель дочери заявился к пенсионеру, разбил окно и начал избивать хозяина жилья. Пытаясь защититься, пенсионер схватил топор и ударил дебошира, от чего тот скончался.
Новость № 2. В Омске за 5 млн выставили на продажу Mercedes, выпущенный в 1937 году
Бордовый седан в комплектации Limousine 4-door 170V имеет двигатель объемом 1,7 литра мощностью 38 лошадиных сил. Цена раритетного автомобиля — 5 млн рублей. Продавец утверждает, что это единственный подобный Mercedes за Уралом. Автомобиль прошел трехлетнюю реставрацию. Продается со всеми необходимыми документами.
Новость № 3. Возле G-Drive Арены сдали 17-этажный дом на 329 квартир
Здание построила компания «Трест № 4». В доме 329 квартир: 60 — студии, 121 — однокомнатные, 75 — двухкомнатные, 60 — трехкомнатные, 13 — четырехкомнатные. Общая площадь жилья составляет больше 17 тысяч «квадратов». В доме также предусмотрены помещения под коммерческое использование.