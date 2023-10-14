«Тебе хана». В доме на окраине Омска за двое суток произошли поджог машины и убийство

В феврале 2022 года мужчина, по словам нашей собеседницы, перешел от слов к действиям: на парковке у дома в Кировском округе, где на тот момент жила омичка, она заметила мужчину в черной куртке. Он залез под ее автомобиль и в течение нескольких минут бил по днищу. Женщина была уверена, что это делал ее бывший сожитель. Она вызвала полицию, но неизвестный ретировался до прихода правоохранителей. Проверка автомобиля на месте не выявила каких-то повреждений, а установить личность вандала достоверно не получилось. Заявление в полицию женщина написала, но оно закончилось одной лишь проверкой.