«Тебе хана». В доме на окраине Омска за двое суток произошли поджог машины и убийство

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Updated Сегодня, 07:33
Городу55 стали известны подробности гибели 54-летнего мужчины, который в понедельник, 9 октября, в состоянии алкогольного опьянения заявился к отцу своей бывшей сожительницы. Какие события привели к трагедии — в материале Города55.
Поздним вечером субботы, 7 октября, во дворе частного дома на улице 2-я Нагорная случился пожар — горел легковой автомобиль Hyundai Tucson. О возгорании сотрудники МЧС и полиции узнали около 21:00 от дочери 69-летнего омича, проживающего по этому адресу. Именно он являлся хозяином авто.
«Женщина находилась дома, услышала громкие хлопки, вышла на улицу и увидела, что машина охвачена огнем», — сообщили Городу55 в пресс-службе омской полиции.
Пожар удалось ликвидировать довольно быстро — в 21:20. Но машина пенсионера сильно пострадала и восстановлению, вероятно, уже не подлежит. В региональном УМВД уточнили, что причину возгорания поможет установить пожарно-техническая экспертиза.
По словам родных пенсионера, случившееся — поджог, который устроил бывший сожитель его дочери. Эту информацию пообещали проверить сотрудники полиции.
«Машина начала гореть, взрываться, потом огонь перекинулся на соседнюю постройку. Приехали пожарные, полиция. Все ходили, разбирались там, нам сказали, что подали в розыск бывшего сожителя», — рассказала Городу55 внучка пострадавшего.
Женщина уточнила, что в момент пожара в доме находилась ее сестра с маленьким ребенком.
Уже в понедельник, 9 октября, к пенсионеру снова нагрянули неожиданные гости. Бывший сожитель дочери — 54-летний омич — вечером пришел в дом на 2-й Нагорной. Пьяный мужчина разбил палкой одно из окон в доме, где в этот момент находился хозяин жилья.
«Он напал на дедушку, ударил его по голове черенком от лопаты, начал избивать, окно разбил. Мы думаем, что пришел закончить начатое — говорил же, что сначала машину, а потом дом сожжет. В итоге дедушка начал защищаться и ударил его первым, что попало под руку», — отметила родственница пенсионера.
Этим первым попавшим под руку предметом был топор. От полученного удара и тяжелой черепно-мозговой травмы дебошир скончался на месте.
Спустя несколько дней о случившемся рассказали в СУ СКР по Омской области. Следователи изъяли топор, в настоящий момент они проводят допросы и выясняют все обстоятельства преступления. По факту гибели 54-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Однако сам пенсионер тоже успел сильно пострадать от действий бывшего сожителя своей дочери.
«У него самого голова забинтована, скачет давление», — сообщили родные пенсионера Городу55.
Как выяснилось, террор продолжался на протяжении нескольких лет, рассказывают члены пострадавшей семьи Городу55. Все это время не обходилось без угроз, порчи имущества и побоев. Эту информацию подтверждают и следователи.
Известно, что у дочери пострадавшего пенсионера с 54-летним мужчиной есть общий сын, однако они не были в браке и вместе давно не проживают. Женщина рассказала, что после расставания омич начал злоупотреблять алкоголем и неоднократно заявлялся к семье домой в пьяном состоянии. Он обещал уничтожить ее имущество и угрожал расправой.
В феврале 2022 года мужчина, по словам нашей собеседницы, перешел от слов к действиям: на парковке у дома в Кировском округе, где на тот момент жила омичка, она заметила мужчину в черной куртке. Он залез под ее автомобиль и в течение нескольких минут бил по днищу. Женщина была уверена, что это делал ее бывший сожитель. Она вызвала полицию, но неизвестный ретировался до прихода правоохранителей. Проверка автомобиля на месте не выявила каких-то повреждений, а установить личность вандала достоверно не получилось. Заявление в полицию женщина написала, но оно закончилось одной лишь проверкой.
После этого нападки со стороны мужчины продолжились, и в начале августа 2023 года бывшему сожителю омички удалось попасть в квартиру в центре Омска, куда ей пришлось переехать в январе 2023 года из-за его же буйного поведения. Тогда дверь открыл их общий ребенок, и мужчина на глазах у сына ударил женщину кулаком в голову.
«Высказывал в мой адрес угрозы, а именно, что „тебе хана“, <…> угрожал расправой, а именно „я тебя пришибу“. Данные угрозы я воспринимала реально и опасалась за свои жизнь и здоровье», — писала женщина в объяснительной записке для полицейских (документ есть в распоряжении редакции).
Пострадавшая прошла судмедэкспертизу, которая подтвердила наличие кровоподтеков головы, правого плеча, пальца.
«Повреждения могли образоваться от воздействия тупого твердого предмета. Срок образования данных повреждений не противоречит указанному в постановлении. Образование данных повреждений в совокупности при падении с высоты собственного роста на плоскую поверхность исключается», — указано в заключении судмедэкспертизы (также есть в распоряжении Города55).
По этому заявлению женщины в полиции снова вынесли отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, однако, как утверждает омичка, позже дело все же завели. На какой оно стадии — пока неизвестно.
Спустя 10 дней, 12 августа 2023 года, мужчина снова заявился к бывшей сожительнице и начал требовать впустить его в квартиру в доме на Омской, чтобы увидеть общего сына. Открывать дверь омичка побоялась. В итоге бывший сожитель просто перерезал провода от интернета, кабельного ТВ и домофона.
По факту произошедшего женщина написала заявление в полицию. Но после попыток полицейских опросить подозреваемого и других жильцов этого дома в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием состава преступления.
«В данном случае имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие состава преступления, предусмотренного ст. 115, 119, 163 УК РФ, так как факт противоправных действий не установлен», — говорится в постановлении УМВД России по г. Омску.
В пресс-службе полиции отказ в возбуждении уголовного дела по данному факту обосновали тем, что перерезаны были провода, не принадлежавшие заявительнице, а собственник поврежденного имущества не пожелал привлекать мужчину к ответственности. Других заявлений от омички не поступало, подчеркнули в полиции.
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Дальнейшие события известны — поджог, нападение на пенсионера и смерть дебошира. Продолжавшиеся на протяжении длительного времени преследования прекратились, но какой ценой. Теперь под следствием находится отец омички, которому 9 октября, по сути, пришлось защищаться от нападения экс-сожителя его дочери.