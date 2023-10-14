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Довоенный раритет. В Омске за 5 млн продают 86-летний Mercedes

14 октября 2023, 07:25
Фото: Midjourney
Иллюстрация

В Омске за 5 млн выставили на продажу Mercedes, выпущенный в 1937 году

Машина прошла трехлетнюю реставрацию.

В Омске выставили на продажу Mercedes-Benz W136, выпущенный 86 лет назад. Бордовый седан в комплектации Limousine 4-door 170V имеет двигатель объемом 1,7 литра мощностью 38 лошадиных сил. Цена раритетного автомобиля — 5 млн рублей.

«Единственный от Урала до Тихого океана. Три года реставрации, 1937 год выпуска. Состояние идеальное, ручная сборка. У автомобиля нет никаких проблем с документами», — говорится в объявлении.
Фото: drom.ru

В период с 1936 года по 1942 год было выпущено более 75 000 автомобилей W136. В то время это была самая продаваемая машина у компании Mercedes-Benz. В период войны производство автомобилей остановили, а после возобновили. W136 продолжали выпускать до 1955 года.

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#Транспорт#Омск#Мерседес#Автомобиль#Реставрация#Евгений Игишев#Раритет
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