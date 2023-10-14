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В Омске возле G-Drive Арены сдали 17-этажный дом на 329 квартир

14 октября 2023, 08:41
Фото: 1MI
Иллюстрация
Здание построил «Трест № 4». Общая площадь жилья составляет больше 17 тысяч «квадратов».

В Омске сдали в эксплуатацию 17-этажный жилой дом на улице Кабанова возле G-Drive Арены, сообщили 14 октября в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города.

Здание построила компания «Трест № 4». В доме 329 квартир: 60 — студии, 121 — однокомнатные, 75 — двухкомнатные, 60 — трехкомнатные, 13 — четырехкомнатные. Общая площадь жилья составляет больше 17 тысяч «квадратов».

В доме также предусмотрены помещения под коммерческое использование.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области с января по сентябрь 2023 года сдали в эксплуатацию 549 тысяч квадратных метров жилья.

В Омской области с начала года сдали 549 тысяч «квадратов» жилья
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#Омск#Квартиры#Жилой дом#G-Drive Арена#Кировский округ#Евгений Игишев#Департамент архитектуры и градостроительства
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