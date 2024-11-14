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Новостройка

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Ноябрь
В Омске одобрили план ЖК на 6-й Северной. Показываем, как он будет выглядеть
14 ноября, 07:01
Октябрь
В омском поселке Биофабрика планируют построить новый дом
30 октября, 07:31
В омском Порт-Артуре сдали панельную новостройку с «двушками» по 7 млн
22 октября, 09:32
Сентябрь
Семь комнат и сауна. В центре Омска продается огромная квартира за 72 миллиона
28 сентября, 12:40
Проект жилого комплекса на Пушкина в Омске прошел госэкспертизу
28 сентября, 08:17
Август
93 квартиры. В омском Амуре ввели в эксплуатацию новостройку
27 августа, 06:22
В микрорайоне Солнечный в Омске планируют построить 10-этажный дом
23 августа, 06:39
На территории бывших складов Минобороны могут появиться многоэтажки
10 августа, 04:36
Июль
Версия исчезновения школьницы, изношенные сети и «однушка» за 6 млн. Омск сегодня
24 июля, 13:42
Не о чем мечтать. Квартиры в омских новостройках подорожали в три раза
10 июля, 08:16
Тесно. Многодетная омичка рассказала Бастрыкину об ужасном жилье, куда ее переселили
По новостройке, в которой живет женщина с детьми, уже пошли трещины и не работает вентиляция.
2 июля, 12:27
Июнь
В доме на 6-й Станционной в Омске строительные работы выполнили уже на 74%
28 июня, 04:28
Рядом с новой «свечкой». Что построят возле бывшего музея «Искусство Омска»
25 июня, 05:25
Март
«Жуткая субстанция». Омскую новостройку затопила жидкость неизвестного происхождения
21 марта, 10:35
Омск занял второе место в рейтинге по темпам роста цен на вторичное жилье
20 марта, 11:51
Очень низкоплотный город. Почему в Омске не строят высотные здания и небоскребы
18 марта, 10:49
Омск оказался на 6 месте рейтинга по доле нераспроданных квартир в новостройках
Согласно данным исследователей, доля нераспроданной недвижимости в новых домах составила 56%.
14 марта, 12:52
«Косули закончились, ждут людей теперь». Омичи с Левобережья пожаловались на собак
14 марта, 05:29
Февраль
Спасение вахтовика, взлет цен на вторичное жилье и месяц смертей. Омск в пятницу
23 февраля, 14:50
Поменяет облик города. В Омске планируют строить дома с вечерней подсветкой
Эта тема обсуждалась на заседании возрожденного архитектурно-градостроительного совета.
15 февраля, 12:49

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