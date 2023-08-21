На форуме во Владивостоке омскую делегацию разместят в четырехзвездочном отеле

Напомним, что в конце прошлого месяца в Омск приезжали делегации из Кыргызской республики и Северо-Казахстанской области Республики Казахстан. Двухдневное пребывание иностранных гостей в городе тогда обошлось в 937,7 тысяч рублей. На эту сумму смогли организовать выездной ужин на теплоходе. обед в Таврическом, оформили помещение для проведения мероприятия, организовали посещение местных предприятий и закупили подарочные пакеты с набором медалей.