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Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

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На форуме во Владивостоке омскую делегацию разместят в четырехзвездочном отеле

21 августа 2023, 05:58
Фото: Город55
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Четырехдневное проживание в гостинице обойдется в 180 тысяч рублей.

С 10 по 13 сентября 2023 года делегация Омской области примет участие в VIII Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке. Сейчас «Агентство развития и инвестиций Омской области» объявило торги на оказание услуг по проживанию.

Четыре дня проживания представителей омской делегации в гостинице «Астория» в самом центре Владивостока обойдутся в 180180 рублей. На оплату пойдут средства субсидии из областного бюджета.

По условиям контракта, исполнителю предстоит забронировать и оформить проживание в четырехзвездочной гостинице, а также проследить за соблюдением конфиденциальности персональных данных лиц, на которых оформляется проживание.

Напомним, что в конце прошлого месяца в Омск приезжали делегации из Кыргызской республики и Северо-Казахстанской области Республики Казахстан. Двухдневное пребывание иностранных гостей в городе тогда обошлось в 937,7 тысяч рублей. На эту сумму смогли организовать выездной ужин на теплоходе. обед в Таврическом, оформили помещение для проведения мероприятия, организовали посещение местных предприятий и закупили подарочные пакеты с набором медалей.

С ужином на теплоходе. В Омске потратят 937 тысяч рублей на вип-прием иностранцев
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#Делегация#Форум#Рабочая поездка#Гостиницы#Общество#Бизнес#Новости#Омск#Владивосток#Юлия Истомина
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