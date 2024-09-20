«Штампуют дисциплинарки». Преподавателя ОмГУ пытались наказать за ранний экзамен

Posted 20 сентября, 07:14
Published 20 сентября, 07:14
Modified 20 сентября, 07:16
Updated 20 сентября, 07:16
Городу55 стало известно, что руководство ОмГУ имени Ф. М. Достоевского 13 февраля 2024 года объявило дисциплинарное взыскание доценту кафедры гражданского права Олесе Филипповой. Произошло это из-за того, что преподавательница начала принимать экзамен у студентов на несколько часов раньше заявленного в расписании времени.
Филиппова, посчитав взыскание незаконным, подала иск в суд. В своем заявлении сотрудница ОмГУ требовала признать незаконным приказ ректора, отменить выписанную «дисциплинарку» и выплатить компенсацию морального вреда.
«В указанный день, 23 января 2024 года, и час — 14:00 — я была на рабочем месте и принимала экзамен по дисциплине „Внедоговорные охранительные обязательства“. Никакого переноса экзамена не было. Все студенты реализовали свое право на сдачу экзамена. Ни один студент не остался не опрошенным. Ведомость заполнена и сдана в деканат в тот же день после проведения экзамена», — рассказала Городу55 Филиппова.
Данный факт подтвердили студенты, которые сдавали экзамен, декан юрфака Игорь Коновалов и работник деканата, которому передали ведомость.
В итоге сначала на сторону преподавателя юрфака встал Куйбышевский районный суд, а пару дней назад и Омский облсуд оставил без изменения ранее вынесенное судом первой инстанции решение.
Напомним, что в последнее время преподавателям ОмГУ слишком часто стали выносить выговоры и применять дисциплинарные наказания. По мнению работников, ректор вуза Сергей Замятин просто штампует незаконные приказы.
В омских судах за последнее время рассмотрели и продолжают рассматривать сразу несколько трудовых споров между сотрудниками и университетом. Среди требований — возместить невыплаченную вовремя зарплату, отменить не совсем законные решения. Пока что все «жалобы» преподавателей удовлетворяют.
Самого ректора Сергея Замятина, кстати, недавно наказали — в отношении него применили дисциплинарное взыскание за отказ переводить студента на бюджет.