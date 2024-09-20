«Штампуют дисциплинарки». Преподавателя ОмГУ пытались наказать за ранний экзамен

Городу55 стало известно, что руководство ОмГУ имени Ф. М. Достоевского 13 февраля 2024 года объявило дисциплинарное взыскание доценту кафедры гражданского права Олесе Филипповой. Произошло это из-за того, что преподавательница начала принимать экзамен у студентов на несколько часов раньше заявленного в расписании времени.