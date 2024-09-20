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Posted 20 сентября, 09:52

Published 20 сентября, 09:52

Modified 20 сентября, 09:55

Updated 20 сентября, 09:55

В Омске 176 классов ушли на карантин из-за вспышки болезней

В Омске 176 классов ушли на карантин из-за вспышки болезней

20 сентября 2024, 09:52
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Коронавирус
В детских садах ситуация тоже непростая.

Заболеваемость ОРВИ в регионе продолжает расти. Из-за этого все больше детей уходят на дистанционное обучение. Городу55 в департаменте образования предоставили данные о заболеваемости в школах и садах на 20 сентября.

По информации ведомства, из-за роста заболеваемости на карантин ушли 176 классов в 42 школах. В дошкольных учреждениях ситуация тоже становится хуже: воспитанники 19 групп в 16 детский садах ушли на дистант.

Ранее Роспотребнадзор объявил о начале Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. Прививка защищает от тяжелых последствий гриппа и уменьшает риск появления пневмоний.

«Вакцинироваться от гриппа надо обязательно, особенно школьникам, студентам и людям старше 50 лет. И остается актуальной плановая вакцинация от ковида, это поможет снизить зимнюю заболеваемость. Вакцинированные тоже могут болеть разными ОРВИ, ковидом и гриппом — это связано с тем, что вакцины защищают от 4-6 наиболее опасных или актуальных вирусов, а их у нас циркулирует 40-60 видов», — посоветовал заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев.
2 тысячи новых случаев? Омичи стремительно заражаются и умирают от коронавируса
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#Ольга Скворцова#Коронавирус#Омск#ОРВИ#Карантин#Заболеваемость#Школы#Дистанционное обучение
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