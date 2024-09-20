В Омске 176 классов ушли на карантин из-за вспышки болезней

Posted 20 сентября, 09:52
Published 20 сентября, 09:52
Modified 20 сентября, 09:55
Updated 20 сентября, 09:55
Заболеваемость ОРВИ в регионе продолжает расти. Из-за этого все больше детей уходят на дистанционное обучение. Городу55 в департаменте образования предоставили данные о заболеваемости в школах и садах на 20 сентября.
По информации ведомства, из-за роста заболеваемости на карантин ушли 176 классов в 42 школах. В дошкольных учреждениях ситуация тоже становится хуже: воспитанники 19 групп в 16 детский садах ушли на дистант.
Ранее Роспотребнадзор объявил о начале Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. Прививка защищает от тяжелых последствий гриппа и уменьшает риск появления пневмоний.
«Вакцинироваться от гриппа надо обязательно, особенно школьникам, студентам и людям старше 50 лет. И остается актуальной плановая вакцинация от ковида, это поможет снизить зимнюю заболеваемость. Вакцинированные тоже могут болеть разными ОРВИ, ковидом и гриппом — это связано с тем, что вакцины защищают от 4-6 наиболее опасных или актуальных вирусов, а их у нас циркулирует 40-60 видов», — посоветовал заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев.