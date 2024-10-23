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Гостиницы

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Октябрь
Омский городской Совет одобрил туристический налог
23 октября, 05:42
Август
В стиле лофт: омичам показали обновленные эскизы элитного ресторана в центре города
31 августа, 08:51
Июль
Санатории и лечебные озера. Какие варианты оздоровительного туризма есть у омичей
3 июля, 10:54
Июнь
Баланс на грани: Омскстат рассказал, какие компании терпят убытки в 2024 году
29 июня, 06:12
Виталий Хоценко рассказал о перспективах развития туризма в Омской области
20 июня, 05:26
В Омской области вырос спрос на продавцов и врачей
В регионе в настоящее время приходится 3,2 резюме на одну вакансию, что говорит о дефиците кандидатов.
11 июня, 05:14
С обременениями. Гостиницу-долгострой у омского «Телецентра» продают за 132 миллиона
6 июня, 08:14
Рядом с мэрией. Проживание гостей на День города Омска обойдется в полмиллиона рублей
5 июня, 03:53
Май
Минимум люкса. За год в Омске заработало 26 новых отелей, хостелов и баз отдыха
27 мая, 11:51
Доставка теплоходом. Для омичей построят новую базу отдыха за 2 млрд рублей
15 мая, 04:12
Апрель
Антропенко-старший назначил нового директора в одной из своих фирм
4 апреля, 05:56
Март
Компании всего месяц. Для участка у реки на севере Омской области нашли арендатора
14 марта, 05:46
Инвестор есть. Возле аэропорта Омск-Федоровка планируют построить гостиницу
13 марта, 15:19
Под Омском на трассе выставили на продажу банный комплекс с гостиничными номерами
9 марта, 11:27
Февраль
Идут переговоры. В Омске собираются реанимировать проект гостиницы у «Телецентра»
29 февраля, 09:03
1,5 млрд инвестиций. Гостиничный комплекс в Омском районе построит «СибРос» Григоряна
8 февраля, 09:22
Омские власти выделили на проживание беженцев из ДНР и ЛНР более 26 млн рублей
5 февраля, 09:03
Подходит под гостиницу. Трехэтажку возле омского ж/д вокзала продают за 25 миллионов
5 февраля, 06:18
Январь
Продадут с торгов. У омской фирмы хотят забрать недостроенную гостиницу у Телецентра
23 января, 04:53
В партнерах — мировой бренд. В Омске построят первую пятизвездочную гостиницу
11 января, 08:22

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