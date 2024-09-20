В районах массово закрывают центры переливания крови: что говорят в омском минздраве

Posted 20 сентября, 06:39
Published 20 сентября, 06:39
Modified 20 сентября, 06:41
Updated 20 сентября, 06:41
В последние месяцы жители Омской области, особенно в отдаленных районах, столкнулись с тревожной новостью: региональный Минздрав принял решение о закрытии ряда отделений переливания крови. Этот шаг вызвал волну недовольства и обеспокоенности среди населения, особенно в небольших городах, таких как Тара.
Закрытие отделений переливания крови в межрайонной Тарской ЦРБ стало очередным шагом в процессе оптимизации медицинских учреждений в регионе. Однако многие жители считают, что подобные меры ставят под угрозу здоровье и безопасность населения. Тара, находящаяся в 300 километрах от Омска, теперь лишена возможности оперативно получать кровь для нуждающихся пациентов.
Местные жители активно выражают свое недовольство. Они опасаются, что в случае серьезных происшествий или массовых катастроф отсутствие местных запасов крови может привести к трагическим последствиям. Наталья, одна из жительниц Омска, выразила свое возмущение в социальных сетях, отметив, что в миллионном городе и его окрестностях останется лишь несколько филиалов центра крови, что недостаточно для обеспечения потребностей всего региона.
«Закрывают все (в том числе и область) отделения переливания крови: БСПМ, детская, онкодиспансер, Тара, Исилькуль. В городе миллионнике остается только один центр крови и один его филиал на Березовой», — утверждает Наталья.
В региональном минздраве Городу55 объяснили, почему отделения закрывают.
«Служба крови Омской области в настоящее время представлена центром крови, которое заготавливает и хранит порядка ¾ объемов компонентов крови в регионе», — отметили в ведомстве.
Министерство здравоохранения Омской области, в свою очередь, уверяет, что все необходимые меры для обеспечения населения кровью и ее компонентами уже приняты. Ведомство планирует включить населенные пункты, ранее имевшие отделения переливания крови, в схему работы выездной бригады центра крови на 2025 год.
Останется ли получение крови доступным, покажет время.
По информации Города55, в Омской области с 2011 по 2023 год наблюдается сокращение как медицинского персонала, так и числа лечебных учреждений.