В районах массово закрывают центры переливания крови: что говорят в омском минздраве

Местные жители активно выражают свое недовольство. Они опасаются, что в случае серьезных происшествий или массовых катастроф отсутствие местных запасов крови может привести к трагическим последствиям. Наталья, одна из жительниц Омска, выразила свое возмущение в социальных сетях, отметив, что в миллионном городе и его окрестностях останется лишь несколько филиалов центра крови, что недостаточно для обеспечения потребностей всего региона.