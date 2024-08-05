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Владивосток

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2024
Парки, мосты и Тихий океан. Какие места во Владивостоке должен увидеть каждый турист
5 августа, 10:30
Из Владивостока запустили первые прямые авиарейсы в китайский город Хайлар
23 июля, 09:41
Организаторы «Матча года» рассмотрят Омск как площадку для следующих встреч
22 июля, 04:06
Стало известно, в какой клуб отправился экс-нападающий «Авангарда» Круженков
Форвард подписал просмотровый контракт с «Адмиралом» из Владивостока.
15 июля, 11:12
Еще одна победа над «моряками». Омский «Авангард» выиграл второй матч у «Адмирала»
У «ястребов» отличились Райан Спунер и Валентин Пьянов.
10 января, 11:44
Из аэропорта на лед. «Авангард» в овертайме одолел «Адмирал»
Команды встретятся вновь 10 января на льду «Фетисов Арены».
8 января, 10:12
2023
Омский «Авангард» по буллитам одолел «Адмирал» и одержал восьмую победу подряд
На домашнем льду «ястребы» в драматичном и не фартовом матче победили со счетом 2:1.
17 ноября 2023, 18:06
Тройное убийство, продажа ребенка, старт отопительного сезона в Омске
1 октября 2023, 09:37
Возле омского ТЦ «Фестиваль» шумная толпа. Объясняем, что случилось
24 сентября 2023, 11:01
Приземление в поле, жуткая смерть матери с детьми, итоги выборов в Омской области
17 сентября 2023, 11:03
Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Адмиралом»: «Справились с нервами»
По мнению Михаила Кравца, игроки команды сами создали себе трудности, из которых сами же и нашли выход.
14 сентября 2023, 20:36
Капитан омского «Авангарда» об игре с «Адмиралом»: «Нельзя так играть при счете 2: 0»
По ходу встречи «ястребы» упустили преимущество в две шайбы и вырвали победу только в овертайме.
14 сентября 2023, 19:12
Омский «Авангард» в овертайме с трудом вырвал победу у «Адмирала»
14 сентября 2023, 15:49
Обвал грунта на 3-й Енисейской, ответ Лобова на выбросы, нашествие богомолов в Омске
13 августа 2023, 09:45
Омский «Авангард» на турнире в Сочи уверенно разобрался с «Адмиралом»
8 августа 2023, 14:28
До Владивостока. К масштабному мотопробегу «Волна памяти» присоединился омич
Участники приехали в наш город, им провели экскурсию по Омской крепости.
23 июля 2023, 11:28
Омский «Авангард» начал дальневосточное турне поражением от «Адмирала» в овертайме
В текущем сезоне это уже третье поражение «ястребов» от хоккеистов из Владивостока.
30 января 2023, 12:30

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