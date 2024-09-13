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Рабочая поездка

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Глава омского муниципального района посетил с рабочей поездкой Пушкинское поселение
13 сентября, 10:00
Все-таки откроет корпус. Министр Фальков будет работать в Омске 20 марта
Министр науки и высшего образования РФ примет участие в открытии нового корпуса ОмГУ, остальные детали поездки не разглашаются.
19 марта, 12:51
Он пытается. Глава Минобрнауки РФ Фальков приедет в Омск на следующей неделе
15 марта, 11:02
2023
По поручению Хоценко на решение вопросов жителей региона выделено 34,6 млн рублей
Средства были распределены после рабочих поездок и пойдут в бюджеты Павлоградского, Муромцевского, Седельниковского и Называевского районов.
6 октября 2023, 11:01
Стало известно, что первый зампред Совфеда РФ Турчак будет делать в Омской области
16 августа 2023, 07:42
Новый глава Омской области Хоценко, потоп в Новоалександровке, первый укус клеща
2 апреля 2023, 12:07
Губернатор Бурков встретился с главой Минсельхоза России Дмитрием Патрушевым
17 марта 2023, 12:38
Александр Бурков обсудил с Дмитрием Патрушевым модернизацию сельского хозяйства
Министр рассказал о мерах поддержки для омских аграриев. В этом году планируют выделить более 1,5 млрд рублей.
17 марта 2023, 10:39
Александр Бурков побывал с инспекцией в детских садах Омской области
13 марта 2023, 12:58
Александр Бурков рассказал о будущей школе в Усть-Ишимском районе
6 марта 2023, 10:21
Александр Бурков договорился об увеличении поставок овощей и фруктов из Таджикистана
3 марта 2023, 11:03
Александр Бурков выступит на конференции по сотрудничеству в Таджикистане
2 марта 2023, 06:29
Александр Бурков рассказал о работе Единого гуманитарного центра в ЛДНР
23 февраля 2023, 08:07
Губернатор Омской области распорядился «держать в тонусе» медлительных подрядчиков
Во время рабочей поездки в Большереченский район Александр Бурков жестко раскритиковал подрядчиков, срывающих сроки строительства социальных объектов.
19 января 2023, 09:39

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