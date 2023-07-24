С ужином на теплоходе. В Омске потратят 937 тысяч рублей на вип-прием иностранцев

Для гостей из иностранных республик организуют выездной ужин на теплоходе, обед в Таврическом для 25 человек из киргизской делегации 27 июля и ужин для них же. В сумму также заложили покупку набора медалей и подарочных пакетов с символикой региона, транспортное обслуживание полномочного представителя президента Кыргызской республики в Чуйской области Эркина Тентишева, деловых делегаций Киргизии и Казахстана.