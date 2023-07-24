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С ужином на теплоходе. В Омске потратят 937 тысяч рублей на вип-прием иностранцев

24 июля 2023, 09:16
Фото: 1MI
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В Омске на вип-прием казахской и киргизской делегаций выделили 937 тысяч рублей

Визит делегаций запланирован на 26 и 27 июля.

В Омск 26 и 27 июля приедут делегации из Кыргызской республики и Северо-Казахстанской области Республики Казахстан. Информация о подготовке к визиту двух делегаций появилась на портале госзакупок. Заказчиком услуг выступает «Агентство развития и инвестиций Омской области». Два дня пребывания иностранных гостей в городе оценили в 937 766 рублей.

Подрядчику предстоит найти и оформить помещение для проведения мероприятия, найти заинтересованных в сотрудничестве с киргизской делегацией представителей омских деловых кругов, организовать посещение местных предприятий.

Для гостей из иностранных республик организуют выездной ужин на теплоходе, обед в Таврическом для 25 человек из киргизской делегации 27 июля и ужин для них же. В сумму также заложили покупку набора медалей и подарочных пакетов с символикой региона, транспортное обслуживание полномочного представителя президента Кыргызской республики в Чуйской области Эркина Тентишева, деловых делегаций Киргизии и Казахстана.

Ранее Город55 рассказывал, что на торжественные, официальные и иные приемы от имени губернатора и облправительства в 2023 году выделили уже 2,1 млн рублей. Контракты выиграло ООО «Третий этаж», владеющий рестораном «Пеликан».

2 млн рублей на банкетах. Омский ресторан «Пеликан» получил очередной контракт
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#Юлия Истомина#Делегация#Иностранцы#Закупки#Визит#Казахстан#Киргизия#Общество#Бизнес#Политика#Новости#Омск
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