С ужином на теплоходе. В Омске потратят 937 тысяч рублей на вип-прием иностранцев

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
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Updated Сегодня, 09:18
В Омск 26 и 27 июля приедут делегации из Кыргызской республики и Северо-Казахстанской области Республики Казахстан. Информация о подготовке к визиту двух делегаций появилась на портале госзакупок. Заказчиком услуг выступает «Агентство развития и инвестиций Омской области». Два дня пребывания иностранных гостей в городе оценили в 937 766 рублей.
Подрядчику предстоит найти и оформить помещение для проведения мероприятия, найти заинтересованных в сотрудничестве с киргизской делегацией представителей омских деловых кругов, организовать посещение местных предприятий.
Для гостей из иностранных республик организуют выездной ужин на теплоходе, обед в Таврическом для 25 человек из киргизской делегации 27 июля и ужин для них же. В сумму также заложили покупку набора медалей и подарочных пакетов с символикой региона, транспортное обслуживание полномочного представителя президента Кыргызской республики в Чуйской области Эркина Тентишева, деловых делегаций Киргизии и Казахстана.
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