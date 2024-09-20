«Жизнь наладилась и без заводов». Почему омичи не идут на оборонные предприятия

Зарплаты на оборонных заводах действительно выше, чем в среднем в Омской области. Сейчас в городе работает 13 основных предприятий ОПК. Но будем честны: никто не будет платить серьезные деньги только лишь за факт выхода на смену. Придется потрудиться. Впрочем, такая формула работает в большинстве сфер.