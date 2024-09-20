«Жизнь наладилась и без заводов». Почему омичи не идут на оборонные предприятия

Posted 20 сентября, 05:13
Published 20 сентября, 05:13
Modified 20 сентября, 05:15
Updated 20 сентября, 05:15
На предприятиях оборонно-промышленного комплекса ежемесячно открываются сотни вакансий. В основном требуются представители рабочих специальностей: токари, фрезеровщики, операторы СЧПУ, слесари и прочие работники. Зарплату в оборонке, как правило, предлагают сильно выше средней по региону. Однако соискатели говорят, что на заводах ОПК не все так гладко с работой и уровнем оплаты труда.
В омском кадровом центре «Работа России» каждую пятницу проходят ярмарки вакансий ОПК. Читатели Города55 при этом оставили не очень положительные отзывы о мероприятии.
«То, что эти ярмарки проходят регулярно, многое говорит об условиях труда и оплате на этих предприятиях», — сообщил Сергей Ленский.
«Смотрел я там вакансии недавно, я думал РЖД — дно, но снизу постучали из оборонки», — поделился Александр Анатольевич.
«Держите карман шире. Год назад наслушался рекламы, что, мол, на подъеме оборонка. В итоге сказали: ну, 30 тысяч будешь получать пару лет, а там посмотрим. Хотя я пришел не слесарем, а станочником-универсалом, оператором СЧПУ. Вот вам и ярмарка вакансий. Неделю походил, плюнул на все и уехал в другой регион. И как-то жизнь наладилась и без заводов», — высказал мнение Николай Тутубалин.
При этом уровень зарплат повлиял на вахтовиков. Омичи стали реже ездить работать на Север, так как такие же деньги можно заработать на оборонных заводах, оставаясь в родном городе.
Отметим, что зарплаты квалифицованных рабочих в оборонке достигают двухсот тысяч рублей. Ранее в омском отделении Союза машиностроителей России Городу55 рассказали, что текучка в ОПК есть. А ради высокой зарплаты придется серьезно потрудиться.
«Смены на оборонных предприятиях более интенсивные, труд тяжелее. Не каждый выдерживает такой график. Есть ряд специальностей наиболее востребованных, по которым идет конкурс. Это сварщики, операторы станков с ЧПУ. Все специальности, связанные с металлообработкой, пользуются спросом. Зарплата у работников этих профессий доходит до 200 тысяч и более», — сообщил зампредседателя организации Владимир Дорохин.
Разница зарплат на оборонных и «гражданских» предприятиях со временем нивелировалась. При этом омичи считают, что условия труда отличаются не в лучшую для предприятий ОПК сторону.
«Специалист — это, скорее всего, либо оператор, либо наладчик. Оператор на пищевом производстве получает около 60 тысяч, наладчик в два раза больше, ибо отвечает за все. Работа, повторюсь, на пищевом производстве, скорее всего, на достаточно новом оборудовании. Эти [оборонные] заводы зовут работать, скорее всего, на древнем изношенном оборудовании без рембазы с простоями и прочими радостями цеховой жизни. Соответственно, работа будет с простоями, за которые не платят, но план есть план, поэтому смены будут по 12 часов без графика», — рассуждает омич Максим Морозов.
Что касается еженедельной ярмарки вакансий, то директор кадрового центра Виталий Мещеряков рассказал Городу55, как они проходят.
«Работа на ОПК привлекательна своими зарплатами, возможностью стажировки, профессиональной переподготовки и карьерного роста. Наверное, правильнее узнать у предприятий, почему кадры циркулируют между заводами. С нашей стороны остается неизменным предоставление площадки, реальной и цифровой, где работодатель и соискатель смогут найти друг друга. Задача службы занятости — трудоустроить и, если необходимо, обучить каждого, кто хочет работать. Мы будем подбирать под каждое предприятие соискателей необходимой квалификации», — сообщил Мещеряков.
Один из сотрудников «Омсктрансмаша» рассказал Городу55 на условиях анонимности, как обстоят дела с кадрами.
«Приходят люди в цех работать, часто без опыта. Почему-то думают, что им с первого же месяца должны 150 тысяч платить. Это не так. Чем больше опыта, чем выше скорость работы, тем и зарплата выше. В итоге в первый месяц у новичков выходит минималка. Понимают, что это далеко не 150 тысяч и даже не 100 тысяч. Вот и увольняются. Те, кто остаются, в дальнейшем уже дорастают до хороших зарплат. Опять же, работать надо, а не ходить на перекуры и чаепития каждые полчаса. Работы хватает, где-то в дополнительную смену можно выйти», — сообщил молодой человек.
Согласно объявлениям на сайтах по поиску вакансий, «Омсктрансмаш» на время обучения готов выплачивать сотрудникам стипендию в размере от 25 000 до 27 000 рублей. Ученики при этом будут работать по 5-дневному графику с 8-часовым рабочим днем. После обучения их ждет сдельная зарплата, а график сменный.
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Зарплаты на оборонных заводах действительно выше, чем в среднем в Омской области. Сейчас в городе работает 13 основных предприятий ОПК. Но будем честны: никто не будет платить серьезные деньги только лишь за факт выхода на смену. Придется потрудиться. Впрочем, такая формула работает в большинстве сфер.