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2024
«Газпромнефть-СМ» представила новейшие разработки для аграрной отрасли
«Газпромнефть — смазочные материалы» презентовала свою продукцию и цифровые технологии, направленные на поддержку развития агропромышленного комплекса.
22 ноября, 07:13
Губернатор Хоценко открыл международный форум «ИННОСИБ-2024» в Омской области
В Омске стартовал XIII Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2024», собравший под своей крышей представителей из 12 стран и 9 российских регионов.
18 октября, 07:22
Омские музейные работники стали участниками форума «Родные музеи» в Санкт-Петербурге
11 октября, 07:00
Ключевые заявления Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума
5 сентября, 12:15
Выставка-форум «Россия» заняла место в топе самых посещаемых мест мира
7 июля, 12:34
В штабе общественной поддержки обсудили развитие омского предпринимательства
В следующий раз в рамках круглого стола участники затронут развитие другого нацпроекта.
21 февраля, 06:46
В омском штабе общественной поддержки провели форум по нацпроекту «Демография»
На протяжении месяца здесь будут проводить круглые столы.
13 февраля, 09:28
Хоценко и Слуцкий обсудили возможность проведения в Омске Форума «Россия-Казахстан»
Предыдущий форум с участием глав двух государств прошел в Омске пять лет назад.
7 февраля, 12:01
2023
На выставке «Россия» обсудили успешные примеры омского женского бизнеса
На круглом столе «Женское социальное предпринимательство» рассказали о том, как омские наставники помогали разработать и запустить социальные проекты на Донбассе.
18 ноября 2023, 11:58
Хоценко заявил о планах привлечь в Омскую область до 2035 года 350 млрд инвестиций
17 ноября 2023, 04:59
Хоценко актуализировал программу сотрудничества с Павлодарской областью до 2025 года
Документ подписали в рамках форума межрегионального сотрудничества, проходящего в Казахстане.
9 ноября 2023, 11:45
Виталий Хоценко примет участие в заседании с участием лидеров России и Казахстана
Сегодня, 9 ноября, в Костанае проходит Форум межрегионального сотрудничества двух стран.
9 ноября 2023, 08:40
Виталий Хоценко: «Омский ИННОСИБ объединил социальный бизнес, экспертов и активистов»
В международном форуме «ИННОСИБ-2023» впервые принимают участие предприниматели Донбасса.
20 октября 2023, 09:20
Хоценко рассказал о победе омских школьников на крупном детском экофоруме
Ребята получили ценные призы.
20 октября 2023, 05:43
Команда «Омскэлектро» стала лучшей в двух номинациях на областном молодежном форуме
В рамках форума «Молодежный резерв 2023» представители жилищно-коммунального комплекса региона посоревновались в своих знаниях.
19 сентября 2023, 12:38
В Омске в рамках проекта «Решают люди» представили новую номинацию
21 августа 2023, 06:03
Виталий Хоценко возглавил омскую делегацию на форуме во Владивостоке
24 июля 2023, 06:08
В Штабе общественной поддержки откроется «Фабрика проектов» для инициативных омичей
Региональное отделение партии «Единая Россия» поддержало проведение форума «Решают люди».
20 июля 2023, 12:02
Хоценко: на благоустройство территорий Омской области планируется выделить до 1 млрд
12 июля 2023, 08:39
От идеи до проекта: инициативных омичей научат технологиям командной работы
10 июля 2023, 05:42

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