Стало известно, кто займет место главы Русско-Полянского района вместо Огорелкова

Posted 20 сентября, 09:00
Published 20 сентября, 09:00
Modified 20 сентября, 09:02
Updated 20 сентября, 09:02
Как стало известно Городу55, глава Русско-Полянского района Алексей Огорелков отправился в отставку. Его место в администрации, по данным нашего источника, займет Евгений Мурашов из Ямало-Ненецкого автономного округа, в котором начинал свою политическую карьеру губернатор Виталий Хоценко.
В приемной главы района Городу55 накануне сообщали, что у них нет информации об отставке Алексея Огорелкова. Однако сегодня эта информация подтвердилась.
«Ушел в отставку по собственному желанию», — сообщила Городу55 председатель Совета Русско-Полянского муниципального района Омской области.
Фамилия Огорелкова фигурировала в СМИ весной нынешнего года. Степан Огорелков, который предположительно является сыном Алексея Огорелкова, будучи чиновником областного правительства, назвал пострадавших от паводка в Усть-Ишиме «клоунами, которые в жизни ничего не добились». Скандал произошел после того, как жители затопленных населенных пунктов создали петицию с просьбой найти виновных в сложившейся ситуации. Позднее Степан Огорелков был уволен из правительства.
Алексей Огорелков стал главой района в мае 2019 года. По итогам 2021 года чиновник занял вторую строчку в списке самых богатых глав районных администраций.