Стало известно, кто займет место главы Русско-Полянского района вместо Огорелкова

Фамилия Огорелкова фигурировала в СМИ весной нынешнего года. Степан Огорелков, который предположительно является сыном Алексея Огорелкова, будучи чиновником областного правительства, назвал пострадавших от паводка в Усть-Ишиме «клоунами, которые в жизни ничего не добились». Скандал произошел после того, как жители затопленных населенных пунктов создали петицию с просьбой найти виновных в сложившейся ситуации. Позднее Степан Огорелков был уволен из правительства.