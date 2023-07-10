Увольнение главы минцифры, рэп в зале суда и задержанный начальник ИК-6. Омск за день

В Омске задержали начальника исправительной колонии № 6 Николая Пилипенко. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий и связывают его с открытием на территории колонии магазина. В последнем со 2 ноября 2020-го по 1 июня 2022 года продавались неучтенные товары. В истории также замешаны двое бизнесменов, один из которых, по информации источника Города55, мог выступить инвестором. Имена предполагаемых пособников Николая Пилипенко назвали омские следователи. Договор с колонией на реализацию товара заключила некто Гусева Ю. А, а пособником этой деятельности выступил Бабаян А. Р. В итоге осужденным продавали некачественную продукцию по завышенным ценам. Начальника ИК-6 посадили под домашний арест. Такую же меру пресечения избрали и для предпринимательницы Гусевой. Бабоян же до 1 сентября 2023-го проведет в СИЗО.