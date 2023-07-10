Увольнение главы минцифры, рэп в зале суда и задержанный начальник ИК-6. Омск за день

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Новость № 1. Врио губернатора отправил в отставку руководителя омского минцифры Андрея Ключенко
В понедельник Виталий Хоценко анонсировал очередные кадровые изменения в региональном правительстве. Без руководителя осталось областное министерство цифрового развития и связи. Андрея Ключенко, возглавлявшего ведомство с октября 2022 года, отправили в отставку из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, множественных вопросов со стороны правоохранительных органов и игнорирования запросов жителей. Пока неизвестно, кто будет руководить минцифры после отставки Ключенко.
Новость № 2. Омич, обвиняемый в сбыте наркотиков, зачитал рэп в зале Нижневартовского суда
Уголовное дело в отношении наркокурьера из Омска рассматривалось в Нижневартовском городском суде. Мужчину признали виновным в двух покушениях на незаконный сбыт наркотиков. Свою вину омич полностью признал, но вместо последнего слова он решил зачитать рэп. Наказания, тем не менее, избежать не удалось: курьера отправили в колонию.
Новость № 3. Начальника ИК-6 Пилипенко, подозреваемого в превышении должностных полномочий, посадили под домашний арест
В Омске задержали начальника исправительной колонии № 6 Николая Пилипенко. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий и связывают его с открытием на территории колонии магазина. В последнем со 2 ноября 2020-го по 1 июня 2022 года продавались неучтенные товары. В истории также замешаны двое бизнесменов, один из которых, по информации источника Города55, мог выступить инвестором. Имена предполагаемых пособников Николая Пилипенко назвали омские следователи. Договор с колонией на реализацию товара заключила некто Гусева Ю. А, а пособником этой деятельности выступил Бабаян А. Р. В итоге осужденным продавали некачественную продукцию по завышенным ценам. Начальника ИК-6 посадили под домашний арест. Такую же меру пресечения избрали и для предпринимательницы Гусевой. Бабоян же до 1 сентября 2023-го проведет в СИЗО.