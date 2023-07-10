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Сидит под домашним арестом. В Омске задержали начальника ИК-6 Пилипенко

10 июля 2023, 08:08
Фото: Город55
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В Омске задержали и посадили под домашний арест начальника ИК-6 Николая Пилипенко

Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Как стало известно Городу55, в Омске задержали начальника исправительной колонии № 6 Николая Пилипенко. Он проходит по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». В данное время ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

По информации нашего источника, Пилипенко якобы связан с открытием магазина на территории колонии, где продавались неучтенные товары. В истории также замешаны двое бизнесменов. Один из предпринимателей мог выступить инвестором. Известно, что в деле есть достаточно крупная сумма — 10 млн рублей.

Добавим, что Пилипенко стал руководителем ИК-6 в феврале 2021 года. До этого он являлся заместителем начальника в исправительной колонии № 9.

К слову, по статье 286 УК РФ также проходит бывший директор департамента строительства Александр Мякинин. В скором времени его уголовное дело рассмотрит суд. Установлено, что от его действий городской бюджет потерпел ущерб на сумму 45,5 млн рублей.

Экс-главу омского депстроя Мякинина обвиняют в превышении должностных полномочий
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Превышение полномочий#Домашний арест#Уголовное дело#Исправительная колония
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