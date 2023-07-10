Сидит под домашним арестом. В Омске задержали начальника ИК-6 Пилипенко

По информации нашего источника, Пилипенко якобы связан с открытием магазина на территории колонии, где продавались неучтенные товары. В истории также замешаны двое бизнесменов. Один из предпринимателей мог выступить инвестором. Известно, что в деле есть достаточно крупная сумма — 10 млн рублей.