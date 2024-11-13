Дружба из колонии: троих омичей задержали за похищение и избиение

В Омске трое молодых людей обвиняются в разбое с использованием электрошокера и похищении 40 000 рублей. Потерпевший утверждает, что узнал одного из нападавших, так как они ранее отбывали наказание в колонии.