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Арест

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Ноябрь
От колонии до нового преступления: как тихий омич оказался подозреваемым в убийстве
13 ноября, 13:21
Судим за насилие. В Омске задержали подозреваемого в убийстве 15-летней москвички
2 ноября, 09:24
Октябрь
Встретит Новый год в СИЗО. Омскому экс-министру труда Куприянову снова продлили арест
31 октября, 11:02
Трагедия в Набережном: омич убил сожительницу после ссоры
В Омской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой было найдено с множественными травмами.
31 октября, 07:32
Дружба из колонии: троих омичей задержали за похищение и избиение
В Омске трое молодых людей обвиняются в разбое с использованием электрошокера и похищении 40 000 рублей. Потерпевший утверждает, что узнал одного из нападавших, так как они ранее отбывали наказание в колонии.
24 октября, 06:20
Конфликт с летальным исходом: 47-летний омич обвиняется в убийстве брата
Мужчина подозревается в убийстве своего брата, которого он зарезал во время ссоры в квартире на проспекте Королёва.
21 октября, 07:36
ГК «Титан» инициировала возбуждение уголовного дела о хищении более 1,6 млрд рублей
15 октября, 08:27
Ущерб на 2 миллиона. Омич поджег машину и парикмахерскую из-за личной неприязни
В отношении мужчины завели уголовное дело, сейчас он находится под арестом.
4 октября, 04:54
Сентябрь
«Молочный заговор»: директор омского дома-интерната обвиняется в получении взятки
19 сентября, 06:31
31-летний мужчина погиб после избиения бывшим заключенным
В Омской области 31-летний мужчина скончался от полученных травм после избиения. Подозреваемым в совершении преступления является недавно освобожденный из места лишения свободы.
13 сентября, 11:55
Товара на 12 миллионов. В Кузбассе задержали наркоторговца из Омска
Теперь ему грозит длинный тюремный срок. Ранее мужчина уже был судим за подобные дела.
4 сентября, 09:09
Август
Объявления на стене. Омичи разыскивают Павла Дурова
28 августа, 02:25
Потратил 290 тысяч. Экс-директор «Москаленского коммунальника» пойдет под суд
7 августа, 08:13
Омскому экс-министру Владимиру Куприянову продлили арест еще на два месяца
2 августа, 06:30
Июль
Дело омского экс-министра рассмотрит судья, который оштрафовал Google на 28 млрд
29 июля, 06:07
Басманный суд рассмотрит дело о продлении ареста омскому экс-министру Куприянову
29 июля, 05:31
«Отмажу» супруга. Лже-сотрудника ФСБ, разводящего омичку на деньги, отправили в СИЗО
Мошенник пытался обмануть женщину, убедив ее, что сможет помочь ее супругу избежать уголовной ответственности.
10 июля, 09:05
Экс-министр труда Омской области Куприянов не смог обжаловать арест
4 июля, 11:24
Июнь
Убежища, стройка школы в Серебряном береге и апелляция Куприянова. Омск сегодня
25 июня, 14:02
Омский экс-министр Куприянов подал апелляцию, чтобы оспорить арест
25 июня, 11:42

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