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Скриншот из видео

Одно большое море. В МЧС России показали кадры с затопленной трассы Тюмень-Омск

28 апреля 2024, 11:50
Фото: Пресс-служба МЧС России
Скриншот из видео

В МЧС России продемонстрировали кадры затопленной трассы Тюмень-Омск

Специалисты ведомства заняты круглосуточным поддержанием стабильности дамбы, защищающей дорогу от «большой воды».

Пресс-служба МЧС России опубликовала видео, снятое на участке федеральной трассы Р-402 «Тюмень-Омск»: для круглосуточного мониторинга протечек и предотвращения «сползания» уже возведенной насыпи, на месте работает более 200 специалистов ведомства, спецтехника и лодки.

Кроме того, ранее появлялись сообщения о подтоплении на одном из участков — вода смогла найти путь через слой щебня у основания дороги, из-за чего МЧС и дорожным службам пришлось проводить ночные работы для укрепления дамбы.

Видео, снятое на месте событий
Видео: Пресс-служба МЧС России

Напомним, ранее губернатор Тюменской области сообщал о подъеме уровня воды до 1159 см — это рекордный показатель, превысивший отметку 2017 года.

Ситуация напряженная. Один из участков трассы Тюмень — Омск начало затапливать
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#Илья Скобин#Происшествия#Видео#Дорожные работы#Спецтехника#Подтопление#Специалисты#МЧС России#Трасса Тюмень-Омск
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