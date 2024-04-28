Одно большое море. В МЧС России показали кадры с затопленной трассы Тюмень-Омск

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Пресс-служба МЧС России опубликовала видео, снятое на участке федеральной трассы Р-402 «Тюмень-Омск»: для круглосуточного мониторинга протечек и предотвращения «сползания» уже возведенной насыпи, на месте работает более 200 специалистов ведомства, спецтехника и лодки.
Кроме того, ранее появлялись сообщения о подтоплении на одном из участков — вода смогла найти путь через слой щебня у основания дороги, из-за чего МЧС и дорожным службам пришлось проводить ночные работы для укрепления дамбы.
Напомним, ранее губернатор Тюменской области сообщал о подъеме уровня воды до 1159 см — это рекордный показатель, превысивший отметку 2017 года.