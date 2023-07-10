Стало известно, кого подозревают в пособничестве начальнику омской ИК-6 Пилипенко

В итоге Пилипенко, как уже сообщал Город55, отправился под домашний арест. Аналогичную меру пресечения избрали и для предпринимательницы Гусевой. А вот Бабаяна заключили в СИЗО до 1 сентября 2023 года. Отмечается, что решение суда в силу пока не вступило.