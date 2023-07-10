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Стало известно, кого подозревают в пособничестве начальнику омской ИК-6 Пилипенко

10 июля 2023, 10:44
Фото: 1MI

Следователи назвали имена предполагаемых пособников начальника омской ИК-6

Куйбышевский районный суд избрал предпринимателям меру пресечения в виде домашнего и реального ареста.

В пресс-службе Куйбышевского районного суда озвучили имена предпринимателей, с которыми якобы организовал преступный бизнес на территории ИК-6 начальник этой колонии Николай Пилипенко. Напомним, его обвиняют по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

По версии органов следствия, со 2 ноября 2020 года до 1 июня 2022 года Пилипенко, будучи врио начальника и начальником ФКУ ИК № 6 УФСИН России по Омской области организовал незаконную предпринимательскую деятельность на территории колонии. Некто Гусева Ю.А. заключила договор с колонией на реализацию товара в качестве ИП, а некто Бабаян А.Р. выступил пособником этой деятельности.

В результате осужденные покупали некачественную продукцию по завышенным ценам. Товары доставлялись в жилую зону ИК без надлежащего досмотра и передавались осужденным без установленных законом ограничений и учета.

В итоге Пилипенко, как уже сообщал Город55, отправился под домашний арест. Аналогичную меру пресечения избрали и для предпринимательницы Гусевой. А вот Бабаяна заключили в СИЗО до 1 сентября 2023 года. Отмечается, что решение суда в силу пока не вступило.

Сидит под домашним арестом. В Омске задержали начальника ИК-6 Пилипенко
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#Ольга Акамова
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