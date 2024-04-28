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Настоящий шторм. В МЧС предупредили омичей о внезапном ухудшении погоды

28 апреля 2024, 07:58
Фото: Изображение Midjourney
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ГУ МЧС по Омской предупредило горожан о возможном ухудшении погоды

После полудня есть вероятность осадков и усиления ветра.

Пресс-центр областного Главного управления МЧС опубликовал предупреждение о возможности резкой смены погоды сегодня, 28 апреля. По оперативным данным ведомства, полученным от синоптиков, высока вероятность возникновения дождей и града.

Кроме того, в ведомстве предупредили о значительном усилении ветра: скорость порывов может достигать 22 м/c, в связи с чем омичей просят принять все необходимые меры безопасности. Как отмечается в сообщении, рекомендуется оставаться дома, перед этим проверив балконные двери и окна. В случае, если непогода все-таки застала снаружи, в ведомстве порекомендовали избегать рекламных баннеров, деревьев и местности вокруг линий электропередач.

Напомним, ранее Город55 сообщал о возможном ухудшении метеоусловий — их причиной стало резкое повышение температуры.

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#Илья Скобин#Происшествия#Погода#Омск#Безопасность#Москва#МЧС#Новости#Омичи#Дождь#Ветер#Град
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