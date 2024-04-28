Настоящий шторм. В МЧС предупредили омичей о внезапном ухудшении погоды

Кроме того, в ведомстве предупредили о значительном усилении ветра: скорость порывов может достигать 22 м/c, в связи с чем омичей просят принять все необходимые меры безопасности. Как отмечается в сообщении, рекомендуется оставаться дома, перед этим проверив балконные двери и окна. В случае, если непогода все-таки застала снаружи, в ведомстве порекомендовали избегать рекламных баннеров, деревьев и местности вокруг линий электропередач.