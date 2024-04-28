Реабилитация нацизма, серьезный пожар и рост цен. Главные темы недели

Ну, а чтобы понять всю серьезность произошедшего пожара, достаточно взглянуть на то, сколько всего пришлось привлечь к тушению возгорания человеческих и материальных ресурсов: больше 60 человек из 18 пожарных экипажей, и даже — два пожарных поезда. Тем не менее совместными усилиями специалистов, огонь удалось победить — примерно за 1,5 — 2 часа.