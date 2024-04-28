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Реабилитация нацизма, серьезный пожар и рост цен. Главные темы недели

28 апреля 2024, 10:00
Фото: Город55
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Последняя неделя апреля уже почти «на излете» — а значит, самое время окунуться в ретроспективу и вспомнить самые резонансные темы, взволновавшие омичей. Все они — в дайджесте Города55.

Тема №1. Задержания по обвинению в реабилитации нацизма.

Эта неделя принесла омичам вести сразу о двух новых уголовных делах. Конечно, сравнить их между собой будет сложно, но есть одна схожая деталь — все фигуранты, так или иначе, одобрили действия нацистов и их пособников.

Один из самых актуальных случаев — «насмешка» 25-летнего омича над Героем Советского Союза, Зоей Космодемьянской. Свое мнение молодой человек выразил на своей странице в социальной сети, где заявил, что «действия девушки были опасны для местного населения». Однако оценки удостоилась и работа нацистов — по мнению парня, казнь первой женщины-Героя СССР, была только «к счастью».

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Случай «погромче» тоже был на неделе, правда чуть раньше — 23 апреля был задержан 57-летний священник греко-католической церкви. Причиной заинтересованности силовых ведомств стали сообщения об иконах, а точнее — стилизованных изображений, далеких от вех канонов: в качестве «святынь» мужчина выбрал украинских пособников нацизма.

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Для обеспечения дальнейшего расследования дела мужчину отправили под домашний арест, а областное управление Минюста обратилось в суд с иском — для ликвидации церковного прихода, где все и произошло. Позже выяснилось, что мужчина уже не первый раз привлекает внимание правоохранительных органов — до этого с ним проводили профилактические беседы.

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Тема №2. Пожар, замеченный всеми.

25 апреля омичи заметили огромные клубы черного, смоляного дыма — где-то в районе городка Нефтяников. И, пока не было какой-либо информации, социальные сети заполонили кадры столба дыма и вертолета МЧС на ним. Спустя некоторое время выяснилось, что вспыхнули сразу несколько цистерн с растворителем на одном из омских предприятий.

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Ну, а чтобы понять всю серьезность произошедшего пожара, достаточно взглянуть на то, сколько всего пришлось привлечь к тушению возгорания человеческих и материальных ресурсов: больше 60 человек из 18 пожарных экипажей, и даже — два пожарных поезда. Тем не менее совместными усилиями специалистов, огонь удалось победить — примерно за 1,5 — 2 часа.

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Как позже рассказали в окружной Прокуратуре, пожар вспыхнул во время перекачки растворителя (а это три цистерны с суммарной загрузкой около 90 тонн горючего вещества). И, что самое ценное — пострадавших нет. Как позже удалось выяснить Городу55, огонь вспыхнул на территории компании, занимающейся транспортной обработкой разных грузов — ООО «Терминал».

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Тема №3. Скачки тарифов.

Новая неделя принесла и новые цены в общественном транспорте Омска: сообщения о повышении стоимости проезда регулярно появлялись в течение всей недели. Что касается повышения цен, то оно достаточно существенное — на одном из маршрутов цена «влетела» аж на 25 рублей.

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По остальным маршрутам повышение куда более предсказуемое: до 5 рублей. Стоит отметить, что все тарифы, которых коснулось повышение, являются нерегулируемыми — перевозчики по ним сами решают, сколько брать за проезд по маршруту.

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Предпринимателям, обслуживающим маршруты, тоже есть что сказать: кадровый дефицит, цены на обслуживание машин и «расходники», пандемия и «исход» большинства маршруток из центра города съедают большую часть прибыли. Поэтому повышение — хоть какая-то возможность «остаться на плаву».

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#Илья Скобин#Омск#Прокуратура#Общественный транспорт#Цены#Уголовное дело#Священник#Пандемия#Проезд#Итоги недели#Иконы#Терминал
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