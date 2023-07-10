«Такие люди нам в команде не нужны». Хоценко уволил главу омского минцифры Ключенко

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
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Updated Сегодня, 03:32
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал об очередных кадровых изменениях в региональном правительстве. Так, областное министерство развития и связи осталось без главы.
Этим ведомством с октября 2022 года руководил Андрей Ключенко. По словам Хоценко, причин, чтобы отправить его в отставку было много.
«Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и поручений, множественные вопросы со стороны правоохранительных органов, игнорирование запросов жителей. Такие люди нам в команде не нужны», — написал он в своем телеграм-канале.
Ранее Ключенко был первым замминистра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области. О его назначении на пост выше позаботился бывший губернатор Александр Бурков.
При нем также в регионе реорганизовали министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития. Его разделили на два ведомства — министерство цифрового развития и связи и министерство промышленности и научно-технического развития.
До этого Город55 составлял рейтинг министров, кто покинет правительство Омской области при Виталии Хоценко. Глава регионального минцифры также вошел в этот список.