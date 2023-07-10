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«Такие люди нам в команде не нужны». Хоценко уволил главу омского минцифры Ключенко

10 июля 2023, 03:29
Фото: Город55
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Хоценко отправил в отставку главу омского минцифры Андрея Ключенко

Пока не сообщается, кто теперь будет руководить ведомством.

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал об очередных кадровых изменениях в региональном правительстве. Так, областное министерство развития и связи осталось без главы.

Этим ведомством с октября 2022 года руководил Андрей Ключенко. По словам Хоценко, причин, чтобы отправить его в отставку было много.

«Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и поручений, множественные вопросы со стороны правоохранительных органов, игнорирование запросов жителей. Такие люди нам в команде не нужны», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Ключенко был первым замминистра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области. О его назначении на пост выше позаботился бывший губернатор Александр Бурков.

При нем также в регионе реорганизовали министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития. Его разделили на два ведомства — министерство цифрового развития и связи и министерство промышленности и научно-технического развития.

До этого Город55 составлял рейтинг министров, кто покинет правительство Омской области при Виталии Хоценко. Глава регионального минцифры также вошел в этот список.

Рейтинг министров: кто покинет правительство Омской области при Виталии Хоценко?
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#Новости#Омская область#Виталий Хоценко#Андрей Ключенко#Политика#Алина Ясинская#Отставки и назначения#Министр
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