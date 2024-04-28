Укрепляют защиту. Омский «Авангард» подпишет Павла Коледова на два года

По итогам последнего сезона, Павел Коледов отыграл за «Салават Юлаев» 55 матчей регулярного чемпионата, завершив сезон с результативностью «+9»: 11 очков, 6 забитых шайб и 5 передач с результатом. Однако в плей-офф результаты игрока разительно отличаются: 6 матчей с одной результативной передачей.