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Published Сегодня, 10:31

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Updated Сегодня, 10:33

Павел Коледов на матче 23.11.2023

Укрепляют защиту. Омский «Авангард» подпишет Павла Коледова на два года

28 апреля 2024, 10:31
Фото: ХК «Авангард»
Павел Коледов на матче 23.11.2023

В омский «Авангард» из «Салавата» перейдет Павел Коледов

29-летний защитник покинет «Салават Юлаев».

Информацией о возможном переходе игрока поделился «Чемпионат», основываясь на своих источниках. Как сообщается, контракт будет рассчитан на 2 года.

По итогам последнего сезона, Павел Коледов отыграл за «Салават Юлаев» 55 матчей регулярного чемпионата, завершив сезон с результативностью «+9»: 11 очков, 6 забитых шайб и 5 передач с результатом. Однако в плей-офф результаты игрока разительно отличаются: 6 матчей с одной результативной передачей.

До этого игрок «Салавата» выступал за такие клубы как «Локомотив», «Сибирь» и «Сочи».

Напомним, вчера стало известно о том, что Дамир Жафяров покинет омскую команду — таким прогнозом поделился спортивный журналист Михаил Зислис.

Нападающий Дамир Жафяров покинет омский «Авангард»
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#Илья Скобин#Спорт#Авангард#Сочи#Омск#Чемпионат#Новости#Сибирь#Салават Юлаев#Локомотив#Дамир Жафяров#Павел Коледов
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