Укрепляют защиту. Омский «Авангард» подпишет Павла Коледова на два года

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Информацией о возможном переходе игрока поделился «Чемпионат», основываясь на своих источниках. Как сообщается, контракт будет рассчитан на 2 года.
По итогам последнего сезона, Павел Коледов отыграл за «Салават Юлаев» 55 матчей регулярного чемпионата, завершив сезон с результативностью «+9»: 11 очков, 6 забитых шайб и 5 передач с результатом. Однако в плей-офф результаты игрока разительно отличаются: 6 матчей с одной результативной передачей.
До этого игрок «Салавата» выступал за такие клубы как «Локомотив», «Сибирь» и «Сочи».
Напомним, вчера стало известно о том, что Дамир Жафяров покинет омскую команду — таким прогнозом поделился спортивный журналист Михаил Зислис.