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Правительство Омской области

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Ноябрь
В Омске по поручению Хоценко утвердили новую меру поддержки для индустриальных парков
14 ноября, 03:46
В Омске назначили нового куратора казачества
11 ноября, 12:24
Октябрь
Будет служить не один год. В Омске объяснили покупку светодиодной елки за полмиллиона
17 октября, 03:31
За особые заслуги. Омского адвоката Андрея Хабарова наградили золотой медалью
У известного юриста уже есть много почетных званий и других наград.
8 октября, 04:50
Сентябрь
«Нереально газом несет». Ночью омичи спасались от вони из-за режима «черного неба»
14 сентября, 04:14
Итоги кинофестиваля «Будущее в технологиях»: инновации на большом экране
4 сентября, 04:11
Август
Виталий Хоценко сообщил об отправке гуманитарного груза из Омска в Курскую область
9 августа, 09:44
Первый замминистра внутренней политики Омской области Киселев вновь занял свой пост
9 августа, 08:04
Июль
Слухи подтвердились. Новым куратором внутренней политики региона стал Егор Горбатенко
20 июля, 03:42
Виталий Хоценко рассказал, какие проекты рассматривались на Инвесткомитете
11 июля, 04:42
Июнь
На территории омской «Зеленой реки» построят многофункциональный спорткомплекс
В строящемся квартале «Зеленой реки» появится многофункциональный спортивный комплекс — его открытие запланировано в 2027 году.
25 июня, 10:19
Отставка министра, первый утонувший и замкнувшая проводка в ресторане. Омск за день
15 июня, 13:30
Переезжает в Москву. Наркевич покидает пост министра здравоохранения Омской области
15 июня, 02:17
Пополнят автопарк. Для омских чиновников хотят закупить 15 УАЗов за 28 млн рублей
14 июня, 08:47
Было множество ограничений. Хоценко объяснил, почему Омску необходим новый аэропорт
10 июня, 13:56
Режим готовности к ЧС. В Омске экстренно расселяют аварийный дом на Магистральной
8 июня, 07:13
Инсайд. Заместитель губернатора Омской области Олег Заремба уйдет в отставку
6 июня, 09:32
Маркетплейc «Ozon» станет резидентом омского логопарка «Солнечный»
Быстрая доставка, удешевленная логистика и новые рабочие места — результат подписания соглашения между Правительством Омской области и маркетплейсом Ozon.
5 июня, 12:42
Женщины во власти: топ самых влиятельных омичек
3 июня, 07:12
Губернатор Омской области провел совещание по вопросам развития авиапромышленности
2 июня, 07:14

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