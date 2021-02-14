В День Влюбленных в Омске резко потеплеет

Posted 14 февраля 2021,, 04:59
Published 14 февраля 2021,, 04:59
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным гидрометцентра, 14 февраля температура воздуха в Омске повысится до -1 градуса. Местами ожидают небольшой снег, порывы ветра не превысят 11 метров в секунду.
В ночь на понедельник погода изменится. При прояснении может похолодать до -13. В большинстве районов Омской области местами будут идти небольшие снежные осадки. Однако синоптики не исключают, что возможна метель. В отдельных районах порывы ветра достигнут 16 метров в секунду. В понедельник, 15 февраля, ночная погода сохранится. Единственное прогнозируемое изменение — это температура -2…-7 градусов.
В ночь на 16 февраля при прояснении ожидают снижение столбика термометра до -17. Небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Порывы ветра не превысят 11 метров в секунду.
Во вторник днем температура воздуха местами достигнет -14 градусов. Местами будет идти небольшой снег.