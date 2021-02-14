В День Влюбленных в Омске резко потеплеет

В ночь на понедельник погода изменится. При прояснении может похолодать до -13. В большинстве районов Омской области местами будут идти небольшие снежные осадки. Однако синоптики не исключают, что возможна метель. В отдельных районах порывы ветра достигнут 16 метров в секунду. В понедельник, 15 февраля, ночная погода сохранится. Единственное прогнозируемое изменение — это температура -2…-7 градусов.