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Posted 14 февраля 2021,, 04:59

Published 14 февраля 2021,, 04:59

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В День Влюбленных в Омске резко потеплеет

14 февраля 2021, 04:59
Сегодня, 14 февраля, температура воздуха в Омске резко повысится, метеоусловия будут располагать к романтичным прогулкам. Однако с новой недели «подарки» погоды закончатся. Что ждет омичей в ближайшие дни рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

По данным гидрометцентра, 14 февраля температура воздуха в Омске повысится до -1 градуса. Местами ожидают небольшой снег, порывы ветра не превысят 11 метров в секунду.

В ночь на понедельник погода изменится. При прояснении может похолодать до -13. В большинстве районов Омской области местами будут идти небольшие снежные осадки. Однако синоптики не исключают, что возможна метель. В отдельных районах порывы ветра достигнут 16 метров в секунду. В понедельник, 15 февраля, ночная погода сохранится. Единственное прогнозируемое изменение — это температура -2…-7 градусов.

В ночь на 16 февраля при прояснении ожидают снижение столбика термометра до -17. Небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Порывы ветра не превысят 11 метров в секунду.

Во вторник днем температура воздуха местами достигнет -14 градусов. Местами будет идти небольшой снег.

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