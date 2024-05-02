Бизнес на мусоре. В Омске за 30 млн продают цех по переработке вторсырья

В Омске на улице Молодежной выставили на продажу бизнес по переработке вторсырья. Цена предприятия — 30 млн рублей. В эту стоимость входят постройки и оборудования для заготовки и прессовки макулатуры, полиэтилена, тряпья. Участок находится в аренде.