Бизнес на мусоре. В Омске за 30 млн продают цех по переработке вторсырья

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
В Омске на улице Молодежной выставили на продажу бизнес по переработке вторсырья. Цена предприятия — 30 млн рублей. В эту стоимость входят постройки и оборудования для заготовки и прессовки макулатуры, полиэтилена, тряпья. Участок находится в аренде.
«Огороженная территория 7,7 сотки, по периметру установлены камеры видеонаблюдения. Эстакада для погрузки фур, автомобильные весы на 15 тонн, навесы для хранения и прессовки вторсырья. Гаражный бокс 720 квадратных метров с кран-балкой и смотровой ямой для автомобилей на всю длину бокса», — говорится в объявлении.
Также на территории есть бытовка для рабочих и офисное помещение.
Причины продажи готового бизнеса не указаны.
Ранее Город55 сообщал, что в омском поселке Чукреевка выставили на продажу банный комплекс.