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Бизнес на мусоре. В Омске за 30 млн продают цех по переработке вторсырья

2 мая 2024, 08:34
Фото: 1MI
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В Омске за 30 млн выставили на продажу цех по переработке вторсырья

Предприятие находится на улице Молодежной на арендованном участке.

В Омске на улице Молодежной выставили на продажу бизнес по переработке вторсырья. Цена предприятия — 30 млн рублей. В эту стоимость входят постройки и оборудования для заготовки и прессовки макулатуры, полиэтилена, тряпья. Участок находится в аренде.

«Огороженная территория 7,7 сотки, по периметру установлены камеры видеонаблюдения. Эстакада для погрузки фур, автомобильные весы на 15 тонн, навесы для хранения и прессовки вторсырья. Гаражный бокс 720 квадратных метров с кран-балкой и смотровой ямой для автомобилей на всю длину бокса», — говорится в объявлении.

Также на территории есть бытовка для рабочих и офисное помещение.

Причины продажи готового бизнеса не указаны.

Ранее Город55 сообщал, что в омском поселке Чукреевка выставили на продажу банный комплекс.

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#Евгений Игишев#Бизнес#Омск#Продажа#Аренда#Мусор#Камеры видеонаблюдения#Вторсырье#Территория#Переработка#Оборудование#Продажа бизнеса#Фуры#Бытовка#Цех#Макулатура
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