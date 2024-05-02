На омской ТЭЦ обнаружили майнинг-ферму. Рассказываем, откуда она там взялась

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
На омской ТЭЦ-4 обнаружили ферму по добыче криптовалюты. Об этом сегодня, 2 мая, сообщил член Общественной палаты РФ Владимир Лифантьев в своем блоге «Орис».
«Электроэнергия, которую потребляет ТЭЦ „на собственные нужды“ — это прямые расходы предприятия, и они должны быть заложены в себестоимость товара. А себестоимость товара закладывается в тариф. То есть простыми словами: стоимость электричества, которое ушло на майнинг, легла нам с вами в тариф», — рассказал Лифантьев.
В компании «ТГК-11» объяснили, что 25 апреля сотрудники региональных УФСБ и УМВД проводили мероприятия на соседней территории, обнаружили два контейнера с оборудованием для майнинга.
«На месте проведены следственные действия, по окончании которых контейнеры были опечатаны и перемещены на ответственное хранение на территорию ТЭЦ-4. В настоящее время следствием устанавливаются владельцы контейнеров и оборудования. АО „ТГК-11“ и ТЭЦ-4 к данному имуществу отношения не имеют», — добавили в организации.
Обновлено. В региональном УФСБ проверят информацию, предоставленную теплогенерирующей компанией: