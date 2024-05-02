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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Иллюстрация

На омской ТЭЦ обнаружили майнинг-ферму. Рассказываем, откуда она там взялась

2 мая 2024, 05:03
Фото: Город55
Иллюстрация

На омской ТЭЦ-4 обнаружили ферму по добыче криптовалюты

Силовики нашли два контейнера с оборудованием на территории рядом с теплоэлектроцентралью.

На омской ТЭЦ-4 обнаружили ферму по добыче криптовалюты. Об этом сегодня, 2 мая, сообщил член Общественной палаты РФ Владимир Лифантьев в своем блоге «Орис».

«Электроэнергия, которую потребляет ТЭЦ „на собственные нужды“ — это прямые расходы предприятия, и они должны быть заложены в себестоимость товара. А себестоимость товара закладывается в тариф. То есть простыми словами: стоимость электричества, которое ушло на майнинг, легла нам с вами в тариф», — рассказал Лифантьев.

В компании «ТГК-11» объяснили, что 25 апреля сотрудники региональных УФСБ и УМВД проводили мероприятия на соседней территории, обнаружили два контейнера с оборудованием для майнинга.

«На месте проведены следственные действия, по окончании которых контейнеры были опечатаны и перемещены на ответственное хранение на территорию ТЭЦ-4. В настоящее время следствием устанавливаются владельцы контейнеров и оборудования. АО „ТГК-11“ и ТЭЦ-4 к данному имуществу отношения не имеют», — добавили в организации.

Обновлено. В региональном УФСБ проверят информацию, предоставленную теплогенерирующей компанией:

Силовики проверят информацию омской ТГК-11 о ферме для майнинга «по соседству» с ТЭЦ
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#Евгений Игишев#Общество#УМВД#Электроэнергия#Тариф#Владимир Лифантьев#УФСБ#Криптовалюта
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