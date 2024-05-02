Бывший тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец нашел новую работу

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Бывший тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец возглавил китайский «Куньлунь». О назначении сообщили в официальном телеграм-канале команды «Путь дракона / Куньлунь Ред Стар». Контракт подписан на один год с возможностью продления.
Кравец уже работал в «Куньлунь», в сезоне-2017/2018 он возглавлял команду системы в ВХЛ — «КРС Хэйлунцзян». Вот, что тренер рассказал о своем назначении:
«Руководство „Куньлунь Ред Стар“ обращалось ко мне и в прошлом году, и я уже дал свое согласие, но мне поступило предложение от „Авангарда“ и я вернулся, так как работал в Омске в сезоне-2022/2023. В этом году для меня было неожиданно, но в то же время, конечно, и приятно, что руководство клуба в меня по-прежнему верит».
Кравец добавил, что планирует довести команду до плей-офф и показать достойный результат. По итогам прошлого сезона «Куньлунь» занял 9 место в Западной конференции и не участвовал в играх на вылет.
Напомним, Михаил Кравец стал главным тренером «Авангарда» осенью 2022 года. В марте 2024 года его отправили в отставку после поражения от «Локомотива» с разгромным счетом 0:7 во втором домашнем матче четвертьфинала Кубка Гагарина. Должность главного тренера занял Сергея Звягин, который ранее тренировал вратарей.
Ранее Город55 сообщал, что «Авангард» не стал продлевать контракты сразу с пятью хоккеистами: