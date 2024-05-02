Бывший тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец нашел новую работу

Напомним, Михаил Кравец стал главным тренером «Авангарда» осенью 2022 года. В марте 2024 года его отправили в отставку после поражения от «Локомотива» с разгромным счетом 0:7 во втором домашнем матче четвертьфинала Кубка Гагарина. Должность главного тренера занял Сергея Звягин, который ранее тренировал вратарей.