Омск сегодня

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Новости Омска и Омской области.
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31 марта
Умерла пострадавшая в страшном пожаре в Омской области
31 марта, 15:41
26 марта
Появилось видео тушения ночного пожара в Калачинске
Пожарные боролись с огнем три с половиной часа.
26 марта, 14:32
Жаркая ночь. В Омской области сгорел двухквартирный дом
Причины пожара устанавливаются.
26 марта, 14:06
Вторая жизнь. В Омске учредили новую компанию «Мостовик»
26 марта, 13:04
Это не закончится! Весна отказалась приходить в Омскую область
26 марта, 12:17
Борьба за жизнь. В Омске врачи вылечили от коронавируса тяжело больного пенсионера
Омич поборол коронавирус, несмотря на тяжелые болезни и осложненный анамнез.
26 марта, 10:56
Переезд не за горами. Для омских сирот закупят 34 квартиры
Минимущества отчиталось о старте аукционов на закупку 34 квартир для детей-сирот.
26 марта, 10:18
В омской «Тепловой компании» сменился руководитель
26 марта, 09:47
В Санкт-Петербург из Омска самолетом экстренно доставили двухмесячного ребенка
Медикам пришлось в срочном порядке заказывать самолет.
26 марта, 09:25
25 марта
Экономически невыгодно: в Омске могут отказаться от перехода на регулируемые тарифы
Ранее в дептранспорта планировали полностью избавиться перевозок по нерегулируемым маршрутам уже к концу года.
25 марта, 17:27
Не вылечили, а покалечили. Омич стал инвалидом после похода к врачу
25 марта, 17:20
Нателу Полежаеву оштрафовали за помехи при банкротстве
Бывшую сноху экс-губернатора Леонида Полежаева Нателу Полежаеву оштрафовали за создание помех работе конкурсного управляющего.
25 марта, 16:50
Поддельный огонь. В Омске из фальшивого пожара во Дворце культуры «спасли» девушек
Омские спасатели провели учения в Дворце культуры в микрорайоне Крутая горка. Во время учений прошла эвакуация и тренировка по тушению огня.
25 марта, 16:15
Опасность близко! Омичам пообещали «проблемные» выходные
В Омской области в ближайшие сутки сильно испортится погода. В регион вернутся сильный ветер, метели и дожди.
25 марта, 15:42
Дороги открыты! В Казахстане сняли ограничения на поездки в Омскую область
В Республика Казахстан утром сегодня, 25 марта, сняли ограничения на поездки в Омскую область.
25 марта, 14:01
Названа дата открытия «Флоры» в 2022 году
25 марта, 13:48
Санкции могут затронуть 14 омских предприятий со штатом до 20 тыс человек
25 марта, 13:19
Омская прокуратура начала проверку магазинов, где завысили цены на сахар
Ведомство уже выписало более 30 предостережения недобросовестным торговцам.
25 марта, 13:15
Плата за безопасность. Омичам объяснили, почему в квитанциях появилась новая строчка
Госжилинспекция объяснила, почему в обновленных квитанциях нет ничего незаконного.
25 марта, 12:42
Осталось совсем немного! На Омскую область надвигается сумасшедшее потепление
25 марта, 11:46